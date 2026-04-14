Corretora viraliza ao mostrar o que Goiânia tem e São Paulo não

Vídeo mostra moradores andando tranquilamente por bairro da capital enquanto mexem no celular

Ícaro Gonçalves - 14 de abril de 2026

Cenas mostram a tranquilidade de goianienses caminhando pela capital (Imagens: Captura de tela/Instagram)

Pessoas caminhando tranquilamente por uma praça, usando celulares sem pressa e nem receio de roubo. Esse foi o cenário flagrado pela corretora de imóveis Ludmila Balduino ao descrever Goiânia como capital mais avançada do que São Paulo em termos de segurança pública.

No vídeo, divulgado no Instagram e que já passa de 50 mil reproduções, Ludmila destaca o sossego vivenciado pelos goianienses, cenário bem raro em outras capitais do Brasil como São Paulo ou Rio de Janeiro.

“Sabe uma coisa que quem mora em São Paulo e outros estados não tem, que Goiânia tem? A segurança. Está vendo aquela moça ali na frente? Tá com o celular na mão, andando com toda a tranquilidade do mundo”, afirma, enquanto mostra a cena.

“As pessoas andam nas praças e nas ruas aqui na cidade de Goiânia com muita tranquilidade, com seus celulares, com os pertences na mão, com a tranquilidade de que ninguém vai vir aqui e vai te roubar”, completa.

Além da comparação direta com outras capitais, a corretora também revela um movimento migratório recente. Segundo ela, há um aumento no número de pessoas deixando os centros urbanos do Sul e Sudeste e se mudando para Goiás, em busca de melhor qualidade de vida.

“Existem muitas pessoas saindo de outros estados e vindo morar aqui. Se você mora em São Paulo, mora em outro estado e tá pensando em sair daí e buscar qualidade de vida e segurança, coloca Goiânia no seu radar”, destaca Ludmila.

O conteúdo gerou engajamento e dividiu opiniões na rede. Enquanto alguns internautas concordam com a avaliação e sobre a qualidade de vida em Goiânia, outros afirmam que a percepção de segurança pode variar conforme a região e o bairro em que se vive.

“Isso é verdade. Na atualidade, comparando com outros estados, Goiânia é muito segura”, disse uma mulher nos comentários.

“Depende da região, moça! Aqui no meu setor isso não acontece não!”, contradisse um outro. “Anda lá na Avenida Anhanguera, no Eixão, ou no Centro com celular na mão”, polemizou um outro.

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