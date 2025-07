6 hotéis fazenda em Goiás para quem quer descansar e fugir do agito da cidade

Além da paz do campo, esses hotéis oferecem atividades que aproximam da autenticidade do cerrado goiano: trilhas ecológicas, passeios a cavalo e pesca

Anna Júlia Steckelberg - 24 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Imagine acordar com o canto dos pássaros, caminhar por trilhas e ainda mergulhar em cachoeiras longe do barulho da cidade. Em Goiás, há refúgios perfeitos para quem busca descanso com natureza, conforto e simplicidade sofisticada. Esses hotéis fazenda combinam lazer rural, gastronomia regional e atividades ao ar livre — ideais para quem quer sair da rotina urbana e recarregar as energias.

Selecionamos seis deles, todos em operação, bem avaliados por viajantes e com estrutura para oferecer tranquilidade e beleza natural.

1. Estalagem Alter Real

Localizada em região rural de Goiás, a Estalagem Alter Real recebe elogios principalmente pelo restaurante e pelas instalações agradáveis.

Os hóspedes destacam os funcionários atenciosos e um restaurante com boa comida e preços razoáveis. Uma boa opção para quem quer sossego com alimentação de fazenda e atendimento cordial.

2. Ranchos 30 Hotel Fazenda

Em Hidrolândia, pertinho de Goiânia, o Ranchos 30 oferece atrações como piscina, passeio a cavalo e charrete, além de restaurante.

3. Hotel Fazenda Pousada da Serra

Na zona rural de Goianésia, essa pousada-fazenda recebe nota média de 8,0 no Booking, com avaliações que destacam café da manhã bem servido e ambiente familiar com piscinas para adultos e crianças.

Entre os pontos positivos estão a limpeza, custo-benefício justo e alimentação regional. Ideal para quem quer tranquilidade em meio ao verde com serviço acolhedor.

4. Fazenda Hotel Tabapuã dos Pireneus

A cerca de 30 km de Pirenópolis, na divisa com o Parque Estadual dos Pireneus, esse hotel-fazenda combina ecoturismo com estrutura rural.

São chalés e apartamentos em estilo barroco alemão, oito cachoeiras, trilhas para mountain bike, rapel, tirolesa de 567 m, pesca, trilhas contemplativas e restaurante típico com galinha caipira, canjiquinha e pizzas de forno a lenha.

5. Hotel Fazenda ManduZanzan

Situado em plena mata virgem do cerrado, esse hotel promove descanso total: natureza preservada, trilhas, piscina, salão de jogos e restaurante com comida caseira.

6. Hotel Fazenda Vale das Cachoeiras

Localizado em Novo Gama, esse fazenda-hotel oferece pensão completa e uma variedade de atividades: trilhas, pedalinho, pesca, redário, muro de escalada, piscina e cachoeiras. As diárias para casal começam na faixa de R$ 590 a R$ 698, com pensão inclusa.

Ideal para quem busca estrutura rural completa, com vistas naturais, mas deve considerar relatos sobre infraestruturas mais simples.

