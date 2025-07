Chef ensina técnicas infalíveis para preparar o bife perfeito

"É por isso que o preparo de bife de restaurante é mais gostoso", reforça o profissional

Magno Oliver - 26 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / X )

“Se o seu bife fica pálido, branco e seco, então esse vídeo é para você”, diz o chefe João Vieira no início da gravação.

Ele conta que publicou esse tutorial direto do restaurante para sanar dúvidas dos internautas quanto a uma questão clássica: qual é o jeito certo de preparar um bife.

A dica fez tanto sucesso que viralizou nas redes sociais. Ele reuniu mitos e verdades e mostrou como se faz um bife de respeito e gostoso. Um preparo digno mesmo de restaurante.

“Primeira dica é retirar a carne da geladeira um pouco antes do preparo, pois carne congelada não é ideal para o preparo de bife”, diz João na primeira dica.

A segunda dica é para você secar bem a fatia, pois água atrapalha a formar aquela crostinha que a superfície da fibra cria em contato com a panela quente.

Em seguida, ele explica que a próxima dica é para evitar que ele fique enrolado. Você vai pegar uma faca e fazer pequenos cortes finos na camada externa da fibra de gordura do bife. A explicação é que, fazendo assim, o bife vai continuar retinho na panela e melhor para grelhar.

Agora é sobre a higiene e manuseio: “a mão que toca no sal para temperar não pode ter contato com a peça de carne. Assim, você coloca sal afastado e manipula a carne com a outra mão”.

Segundo João, a mão que salga precisa sempre estar seca, enquanto a mão que toca a carne crua está contaminada, então não pode ir para o pote de sal.

Com a frigideira em fogo alto e fio de óleo ou azeite, ele explica que é preciso esperar o fundinho ficar bem quente para acontecer a reação de maillard.

Essa reação é a responsável pela cor e sabor do bife. Depois de temperar, você coloca a peça de carne e espera escutar o chiado que vai emitir.

Logo depois ele explica para não furar a carne, esperar ela criar crosta de um lado para só depois virar ela. Logo vem um pouco de manteiga na panela para dar um sabor e molhar a carne por cima. Para finalizar, ele explica que você tem que retirar o bife da panela e deixar a peça descansando por 1 minuto e meio.

“Por fim, e aqui está o nosso bife: dourado, suculento, macio e, com certeza, no pontinho certo”, finaliza o chef João.

Confira agora o vídeo com o tutorial completinho para o seu bife:

Aprendam a fazer um bife de restaurante senhores 🥩 pic.twitter.com/glQZsYqwZ3 — GIROTTO (@AGR02G) July 21, 2025

