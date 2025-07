Pudim sem forno: fica muito cremoso e é uma opção deliciosa para o lanche

Para quem busca praticidade no dia a dia, sem abrir mão do sabor, essa sobremesa é a ideal

Ruan Monyel - 26 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Menino Prendado)

Se existe uma sobremesa que conquista os brasileiros há gerações, com certeza é o pudim. Mas você já pensou em prepará-lo sem forno?

Tradicionalmente preparado em banho-maria, esse clássico da confeitaria nacional é sinônimo de cremosidade e sabor marcante.

No entanto, para quem busca praticidade no dia a dia ou simplesmente não quer lidar com o forno, uma alternativa surpreendente tem ganhado destaque: o pudim sem forno.

E não se trata apenas de uma versão rápida, mas de uma receita que impressiona pelo sabor e textura, sendo perfeita para o lanche da tarde.

Pudim sem forno: fica muito cremoso e é uma opção deliciosa para o lanche

Essa receita é uma verdadeira revolução na cozinha, pois ela não exige assadeira, nem banho-maria, muito menos o uso de Air fryer.

Com poucos ingredientes e um preparo simples, o resultado é um doce incrivelmente cremoso, com a consistência perfeita e que derrete na boca.

Essa versão é ideal para quem não tem muito tempo ou está começando a se aventurar no universo das sobremesas.

A base do preparo é semelhante ao pudim tradicional, mas sem forno. Anote os ingredientes:

1 lata de leite condensado;

1 lata de creme de leite;

1 copo americano de leite (cerca de 200 ml);

1 envelope de gelatina incolor e sem sabor;

1 e ½ xícara (chá) de açúcar (para a calda);

½ xícara (chá) de água (para a calda).

Comece preparando a gelatina incolor, que substitui o uso do forno. Dissolva o envelope em uma xícara de água quente, conforme as instruções da embalagem, e reserve.

No liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite, o leite e a gelatina já dissolvida. Bata por cerca de três minutos, até formar um creme bem homogêneo.

Enquanto isso, faça a calda: coloque o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo até começar a derreter, e então, mexa suavemente até virar um caramelo dourado.

Despeje a calda quente em uma forma para pudim, cobrindo bem o fundo. Em seguida, adicione com cuidado o creme batido.

Cubra com plástico filme e leve à geladeira por no mínimo três horas, ou até o pudim ficar firme. Depois é só desenformar e servir!

Assim, se você procura uma receita simples, econômica e capaz de impressionar qualquer visita, o pudim sem forno é a escolha certa.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!