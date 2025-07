6 anapolinos que saíram da cidade e hoje são um sucesso lá fora

Seja na música, nos esportes ou em reality shows, uma coisa é certa: moradores de Anápolis têm conquistado seguidores por onde vão

Natália Sezil - 27 de julho de 2025

Anapolinos têm conquistado sucesso em diversas áreas. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Seja na música, nos esportes ou em reality shows, uma coisa é certa: os anapolinos têm talento e conseguem fazer sucesso.

Com trajetórias que tiveram início bem no coração do Brasil, muitas personalidades expandiram os horizontes e, hoje, se aventuram por outras cidades, destacando-se no país e no mundo.

Pensando nisso, o Portal 6 reuniu uma lista com seis nomes que já têm uma história de admirar, mas que continuam crescendo e se tornando, cada vez mais, pessoas muito conhecidas.

1 – Gabriel Nandes

Quem costumava frequentar shows no Sesc Anápolis entre 2016 e 2019 com certeza se lembra do nome Gabriel Nandes, que chegou a gravar o primeiro DVD da carreira na cidade – no Teatro São Francisco.

O que hoje se mostra como um caminho cada vez maior começou justamente na cidade natal, quando, aos sete anos de idade, Gabriel iniciou os estudos de música no conservatório Maestro Antônio Branco, sob influência da família.

Dono de sucessos como “Ingênuo” e “Seu Costume”, que já foram ouvidos mais de 3 milhões de vezes no Spotify, cada uma, o cantor se aventura por vários estilos musicais, conquistando o país.

2 – Elay Oliv

Nascida e criada em Anápolis, a drag queen Elay Oliv se destacou nacionalmente ao conquistar o primeiro lugar no reality Corrida das Blogueiras. Influencer e participante da 4ª temporada do show, conseguiu mais de 2 milhões de votos na final.

O que muita gente não sabe é que, antes de chegar no famoso programa da internet, Elay já trabalhou em supermercados e lojas de Anápolis – até largar tudo e decidir viver da internet.

A “virada de chave” que aconteceu na pandemia logo trouxe frutos. Hoje, Oliv acumula quase 300 mil seguidores no Instagram, onde fala sobre humor, dança e dublagem.

3 – Erico Rassi

Homenageado em um encontro no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA) de 2025 e premiado no 52º Festival Internacional de Cinema de Gramado, Erico Rassi não deixa dúvidas quanto à competência enquanto cineasta.

Diretor e roteirista do filme “Oeste Outra Vez”, Erico leva ao Brasil produções feitas no interior de Goiás, destacando os cenários da Chapada dos Veadeiros e a origem anapolina.

Consolidando-se como um dos principais cineastas da nova geração no Brasil, o profissional constrói uma carreira cada vez mais promissora sem deixar de lado a importância da valorização e da visibilidade do cinema goiano.

4 – Luciano da Rocha Neves

Hoje camisa 10 do São Paulo, Luciano da Rocha Neves cresceu jogando futebol nas ruas do Recanto do Sol. O atacante foi descoberto quando ainda jogava nas categorias de base do Anápolis, foi revelado pelo Atlético Goianiense e, desde então, protagonizou diversas conquistas.

Com times de peso no currículo, o anapolino chegou a ser convocado por Dunga para jogar na Seleção Olímpica, em 2016, quando ainda jogava pelo Corinthians.

Foi em 2023 que, vestindo a camisa mais importante do Tricolor Paulista, Luciano protagonizou uma conquista inédita do São Paulo: uma campanha vencedora na Copa do Brasil.

5 – Ismeiow

Famosa pelos conteúdos de maquiagem e dicas de moda, a influencer Ismeiow surpreendeu os mais de 1 milhão de seguidores em 2023 ao revelar que é de Anápolis.

Drag queen e maquiadora, a youtuber ganhou notoriedade quando publicou vídeos reagindo a episódios do reality Corrida das Blogueiras. Com o tempo, ela foi crescendo na internet.

Depois desse pontapé inicial, participou de produções de vários criadores de conteúdo e chegou a protagonizar “tretas” na internet com outras influenciadoras, como Karen Bachini.

6 – Rodolpho Santos

Com mais de 512 mil seguidores no Instagram, Rodolpho Santos tem conquistado cada vez mais atenção ao falar sobre automobilismo. Mas se engana quem pensa que ele apenas comenta sobre o assunto: o anapolino tem décadas de carreira na área.

A história com as pistas começou quando ainda tinha sete anos de idade, quando se sagrou campeão goiano de kart. A estreia no automobilismo veio dez anos depois, pela F-Ford. Rodolpho saiu de Anápolis ao ser convidado para testes na Europa e competiu pelo campeonato de GT3.

As conquistas são várias: foi quatro vezes Campeão Goiano de Kart (1998-2005), subiu ao pódio três vezes na F-Ford (2005), quatro na F3 Sul-Americana (2007 e 2008), e teve outras seis vitórias como piloto da Ferrari GT3 Brasil (2009).

