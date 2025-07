Com quatro episódios intensos, minissérie da Netflix é uma ótima opção para maratonar

História real que continua relevante e necessária nos debates contemporâneos retrata com sensibilidade o trauma enfrentado por jovens inocentes e marginalizados

Magno Oliver - 27 de julho de 2025

(Foto: Divulgação)

Que tal uma minissérie da Netflix com um pouco de drama, injustiça social e muita indignação? É o que teremos a seguir.

Em eras de discussões acaloradas sobre justiça, racismo estrutural e direitos civis, o cinema vem como um aliado importante para provocar reflexões profundas na sociedade.

Assim, a minissérie da Netflix Olhos que Condenam, dirigida por Ava DuVernay, é um desses exemplos potentes de arte que incomoda, emociona, questiona o social e transforma internamente.

A produção foi lançada em 2019 e retrata o famoso caso dos “Cinco do Central Park”. Assim, a narrativa conta sobre um grupo de adolescentes negros e latinos acusados injustamente de estuprarem uma mulher branca em Nova York, em 1989.

“Olhos que Condenam” traz uma história em 4 atos eletrizantes que mergulham nos absurdos do sistema judiciário americano. Assim, a crítica apontou que os episódios fazem um paralelo perturbador com o cenário atual, tanto nos EUA quanto no Brasil, por exemplo.

Os episódios trazem as etapas da história: o momento da prisão, a fase do julgamento, o encarceramento injustiçado e as consequências nas vidas dos jovens depois do júri. O final entrega bem mais do que se espera.

Os eventos retratados são baseados em fatos reais. Em 1989, Trisha Meili, uma jovem bancária, foi brutalmente agredida e estuprada no Central Park. Assim, rapidamente, a polícia prende cinco adolescentes entre 14 e 16 anos, sem investigação detalhada e sem provas concretas.

Os jovens passaram por coerção e tortura para confessar um crime que não cometeram. Por fim, o caso virou manchete em todo o país, com apoio público às condenações.

Confira um pouquinho da história dessa narrativa eletrizante

