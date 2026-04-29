A cidade do fim do mundo fica ao lado do Brasil, não exige passaporte e tem temperaturas que raramente passam de 10°C

Capital da Terra do Fogo, essa cidade argentina gelada e surreal é mais perto do Brasil do que muitos imaginam

Gabriel Dias - 29 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Wikimedia)

Existe uma cidade na América do Sul onde o termômetro raramente ultrapassa os 10°C, a neve faz parte da rotina e a paisagem mistura montanhas nevadas, florestas subpolares e o mar gelado do Canal Beagle.

O mais surpreendente é que esse destino fica em um país vizinho ao Brasil, e brasileiros podem visitá-lo sem precisar tirar passaporte.

O ponto mais ao sul do planeta com vida urbana

Ushuaia é a capital da província da Terra do Fogo, no extremo sul da Argentina. Reconhecida como a cidade mais ao sul do mundo, ela fica mais perto da Antártida do que da própria Buenos Aires.

A temperatura média anual gira em torno de 5°C a 6°C, e mesmo no auge do verão, entre dezembro e março, os termômetros costumam marcar cerca de 10°C, podendo atingir 15°C apenas em dias excepcionais.

No inverno, a realidade é outra. As médias caem para 2°C, com mínimas que podem chegar a -10°C, e a cidade se transforma em um cenário coberto de neve, atraindo praticantes de esqui e snowboard de diversas partes do mundo.

Uma viagem acessível para brasileiros

Por ser um país membro do Mercosul, a Argentina permite a entrada de brasileiros apenas com o RG em bom estado e com emissão inferior a dez anos. Não é necessário passaporte nem visto para estadias de até 90 dias.

Desde 2025, porém, o seguro viagem com cobertura médica passou a ser obrigatório para turistas estrangeiros, então esse é um detalhe que exige atenção no planejamento.

O acesso mais comum é por avião, com voos de Buenos Aires até o Aeroporto Internacional Malvinas Argentinas, em trajetos de pouco mais de três horas.

O que espera o viajante no fim do mundo

As atrações de Ushuaia vão muito além do frio. O Parque Nacional Tierra del Fuego oferece trilhas com vistas para lagos cristalinos e florestas de lengas.

O famoso Trem do Fim do Mundo percorre um vale entre montanhas em um passeio contemplativo de cerca de uma hora. Já os passeios de catamarã pelo Canal Beagle revelam colônias de lobos-marinhos, cormorões e, dependendo da época, pinguins na Ilha Martillo.

Para quem gosta de esportes de neve, o Cerro Castor é a estação de esqui mais austral da América do Sul e recebe até atletas olímpicos para treinamento.

Um destino que marca para sempre

Ushuaia não é apenas um destino turístico. É uma experiência sensorial completa, onde o vento gelado, a luz que dura quase 18 horas no verão e a sensação de estar no limite do mundo habitado deixam uma marca difícil de esquecer.

Para brasileiros, a proximidade geográfica e a facilidade documental tornam essa viagem mais viável do que parece.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Mariana Oliveira | l Viagem e Intercâmbio (@sonhealtoviagens)

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