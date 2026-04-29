Prefeitura de Anápolis anuncia a troca de todos os radares e implantação de nova tecnologia

Equipamentos antigos estão sendo substituídos por novos radares com sistema inteligente de monitoramento

Pedro Pedro Ribeiro -
Prefeitura de Anápolis anuncia a troca de todos os radares e implantação de nova tecnologia
(Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis iniciou a substituição dos radares de fiscalização eletrônica instalados pela cidade e promete levar o monitoramento do trânsito a um novo patamar tecnológico.

Ao todo, 115 equipamentos devem ser trocados até meados de julho, segundo a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), responsável pela operação.

Além da renovação dos redutores de velocidade, os novos aparelhos passam a integrar um sistema inteligente capaz de analisar o trânsito em tempo real em diferentes regiões do município.

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A tecnologia utiliza uma Plataforma de Gerenciamento de Mobilidade e Integração dos Equipamentos do sistema viário, que centraliza dados e permite à CMTT acompanhar congestionamentos, horários de pico e padrões de deslocamento.

O sistema também cruza informações fornecidas por aplicativos de navegação como Waze e Google Maps, incluindo alertas sobre acidentes, buracos, objetos na pista e demais ocorrências reportadas por usuários.

Segundo a Administração Municipal, a proposta é ampliar a capacidade de planejamento e resposta operacional da engenharia de trânsito, permitindo intervenções mais rápidas e decisões baseadas em dados.

A troca dos equipamentos ocorre após o encerramento do contrato anterior e o início da atuação da nova empresa responsável pelo serviço.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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