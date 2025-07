6 palavras que são únicas e só existem no Brasil

Entenda o que elas significam, de onde vêm e por que não têm uma tradução exata para outros idiomas

Pedro Ribeiro - 28 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/USP)

As palavras têm o poder de revelar muito sobre uma cultura. E algumas palavras só fazem sentido dentro de um determinado país.

No Brasil, isso acontece com mais frequência do que muita gente imagina.

Existem palavras que só existem aqui e que traduzem sentimentos, jeitos de viver e até soluções bem brasileiras para o dia a dia.

1. Cafuné

Cafuné é uma daquelas palavras que só o Brasil poderia criar. Ela descreve o gesto de fazer carinho na cabeça de alguém, geralmente passando os dedos entre os cabelos. Simples, mas cheio de afeto.

Não existe uma palavra equivalente em inglês, francês ou espanhol que capte esse gesto com tanta delicadeza. Cafuné é carinho, cuidado e amor silencioso.

2. Saudade

Essa é, sem dúvida, uma das palavras mais famosas da língua portuguesa. Saudade é aquele sentimento de falta, de querer estar perto de alguém ou de reviver um momento especial. Mas é mais do que isso. É uma mistura de memória, emoção e desejo.

Não existe uma tradução exata. Em outras línguas, você precisa de várias palavras para expressar o que a palavra saudade transmite sozinha.

3. Muvuca

Se você já esteve em um lugar cheio de gente falando alto, se empurrando e rindo ao mesmo tempo, então você conhece uma muvuca. A palavra define uma confusão alegre, um amontoado de pessoas que pode ser caótico, mas também animado. A muvuca faz parte do cotidiano brasileiro, especialmente em festas, mercados ou shows. E o melhor: apesar da bagunça, quase sempre tem um clima positivo.

4. Xodó

Xodó é sinônimo de carinho especial. É quando você gosta tanto de algo ou alguém que sente vontade de proteger, cuidar, mimar. Pode ser usado para falar de uma pessoa, um pet, um objeto querido. Ter um xodó é típico do jeito afetuoso do brasileiro. A palavra transmite um vínculo emocional que vai além da simples afeição.

5. Gambiarra

Essa palavra é puro Brasil. Gambiarra é quando você resolve um problema com criatividade, improviso e o que tiver à mão. Pode ser consertar uma tomada com fita isolante, montar um móvel sem todas as peças ou transformar uma garrafa PET em regador. É engenhoso, prático e, às vezes, até genial. A gambiarra mostra como o brasileiro lida com desafios de forma inventiva.

6. Moleque

Hoje, a palavra moleque costuma ser usada para se referir a uma criança esperta, bagunceira e cheia de energia. Mas sua origem vem do tempo da escravidão, quando moleques eram meninos negros escravizados.

Com o tempo, o termo ganhou novos sentidos e hoje tem um tom mais carinhoso ou brincalhão. Mesmo assim, é bom lembrar de onde vem a palavra e usá-la com consciência.

