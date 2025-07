Veja momento em que homem é assassinado na porta de distribuidora de Aparecida de Goiânia

Socorristas do Samu foram acionados, mas apenas puderam confirmar o óbito no local

Augusto Araújo - 28 de julho de 2025

Correria se iniciou na frente de distribuidora após disparos de arma de fogo. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 31 anos, foi assassinado com pelo menos quatro disparos de arma de fogo na noite deste domingo (27), no bairro Jardim Boa Esperança, em Aparecida de Goiânia.

O crime aconteceu por volta das 20h55. Segundo relatos de testemunhas, a vítima estava no balcão da distribuidora comprando uma caixa de cerveja quando iniciou um desentendimento com outro frequentador do local.

O suspeito, de 45 anos, teria seguido a vítima até a rua e efetuado os disparos. Na sequência, o autor fugiu correndo e se escondeu momentaneamente na residência da própria irmã.

Apesar disso, o suposto autor saiu rapidamente com um comparsa, em um Honda Civic preto.

No local do crime, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram o óbito.

A Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para os procedimentos de perícia e remoção do corpo.

A Polícia Civil apreendeu um celular com o documento de identidade do suspeito, encontrado por familiares da vítima. O aparelho foi recolhido e a autoridade policial determinou a instauração de inquérito para investigação do crime.

