Paróquia Sant’Ana, símbolo da fé católica em Anápolis, é elevada à Santuário

Agora, espaço será voltado à peregrinação e à vivência espiritual de fiéis

Thiago Alonso - 29 de julho de 2025

Santuário de Sant’Ana. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Um marco especial para a comunidade católica de Anápolis, a Paróquia Sant’Ana, localizada na região Central da cidade, passou a ser reconhecida oficialmente como Santuário Diocesano.

A mudança de status foi formalizada no sábado (26), durante uma celebração presidida por Dom Waldemar Passini, bispo coadjutor da Diocese de Anápolis.

A missa que marcou a elevação também serviu como forma de relembrar a memória litúrgica de Sant’Ana, padroeira da cidade e que dá nome ao templo.

A decisão leva em conta o histórico de devoção popular em torno da igreja, que atrai fiéis da cidade e de outras regiões, especialmente durante o mês de julho.

Construída no século XIX, a até então capela já era considerada referência religiosa local e agora passa a integrar a rede oficial de santuários da Diocese.

Devoção

Na tradição da Igreja Católica, um santuário é um espaço voltado à peregrinação e à vivência espiritual mais intensa. Para ser elevado a essa condição, é necessário que o local tenha forte expressão de fé popular, o que, segundo a Diocese, já se verificava há anos em Sant’Ana.

O título de Santuário Diocesano reconhece, ainda, o papel da igreja na origem e desenvolvimento de Anápolis, uma vez que a cidade surgiu no entorno da antiga capela de Sant’Ana, e a presença franciscana no local é considerada um marco do início da organização religiosa e social no município.

Custos financeiros

A nova designação, no entanto, também implica compromissos estruturais. Já no evento de celebração, a própria paróquia (agora santuário) lançou uma campanha de arrecadação para custear melhorias na igreja, como a construção de um novo altar lateral dedicado à padroeira.

Fiéis que queiram ajudar com doações podem fazer transferências via Pix para a chave (62) 99507-7674, em nome da Paróquia Sant’Ana, sendo que as quantias serão destinadas para as possíveis reformas.

Com a mudança, a Paróquia Sant’Ana passa a ser oficialmente considerada um local de peregrinação e reforça a posição – que já era quase cristalizada – como ponto de referência religiosa e histórica de Anápolis.

