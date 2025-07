Túnel do tempo: como era Anápolis na época dos nossos avós na década de 1960

Vídeo fez com que muitos moradores se lembrassem de cenas ou personagens que eram frequentes na cidade

Natália Sezil - 27 de julho de 2025

Vídeo mostra Anápolis na década de 1960. (Foto: Reprodução/@sounostalgico)

Muitos moradores trouxeram à tona memórias antigas após um vídeo mostrando como era Anápolis na década de 1960 repercutir nas redes sociais.

Pelo “túnel do tempo”, alguns diriam que era possível encontrar uma vida “mais simples” na época. Ainda havia poucos carros pelas ruas, as lojas assumiam fachadas menos chamativas, e alguns personagens eram frequentes no cotidiano de muita gente.

Fuscas, Volkswagen Karmann-ghias e Chevrolet Veraneios dividiam espaço com várias carroças – que pareciam, às vezes, ser ainda mais frequentes que os veículos automotores.

Várias crianças também aparecem na gravação, compartilhada pelo perfil @sounostalgico. Na época com idade entre 10 e 15 anos, elas seriam, atualmente, já avós ou bisavós.

Um ponto que chamou atenção de muitos internautas foram alguns comerciantes, que teriam se tornado “figurinha carimbada” na região Central de Anápolis. O leiteiro e o homem que descascava laranjas são apenas alguns da lista.

“Seu Joaquim, nosso leiteiro, entregava o leite a ainda rodeava o quarteirão com a meninada na carroça. Belos tempos”, comentou uma moradora.

Outra compartilhou: “lembro muito do tio que ficava em frente ao colégio Antesina Santana com uma maquininha de descascar laranja, todo dia eu comprava alguma coisa dele”.

Assista:

VOCÊ VIVEU ISSO?🤩 Túnel do tempo: como era Anápolis na época dos nossos avós na década de 1960 Assista: pic.twitter.com/QXCgYDJQXY — Portal 6 (@portal6noticias) July 28, 2025



Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!