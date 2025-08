6 lanchonetes raiz em Goiânia para aproveitar a hora do lanche

Esses lugares estão vivos porque carregam identidade: receitas passadas de geração em geração, preços honestos e bom atendimento

Anna Júlia Steckelberg - 01 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação)

Imagine caminhar pelas ruas de Goiânia e encontrar um verdadeiro tesouro: aquele lanche que já fez parte de gerações, com receita que não muda, aroma que vira abraço e atendimento que parece de família. A capital goiana pulsa com lugares como esse: lanchonetes raiz que resistem ao tempo e mantêm vivas as tradições de sabor.

Se você busca autenticidade e sabor nas horas do meio da tarde, esse é o guia perfeito.

Aqui reunimos seis endereços que são parte da alma da cidade: história, sabor e afeto na mesma vitrine.

1. Empadinha da Nene

Aberta em 2008, a Empadinha da Nenen ganhou reputação com empadinhas artesanais e pratos executivos caseiros.

Os clientes elogiam sabor autêntico e preços generosos. Dona Nenen virou figura querida da cidade, e o tempero tem sotaque nordestino que abraça quem chega.

2. Esfiha Quente

Desde 1982, a Esfiha Quente é sinônimo de endereço fixo na Rua 4, no Centro.

Fundada por Dona Helô e Paulo, popularizou a esfiha de carne como carro-chefe, com versões de frango e presunto com queijo e tomate.

Os salgados são estufa lotada: disco de carne, torta de frango, coxinha, enroladinho de queijo, tudo feito com receita certeira das preferências do público, que ajudou a testar e ajustar cada detalhe.

3. Biscoitos J. Pereira

Instalada na Rua 55 desde 1963, essa lanchonete é uma viagem no tempo: ambiente vintage, lembranças de políticos locais e gente de todos os cantos da cidade frequentando o balcão.

As receitas resistem há décadas: pão de queijo, roscas, biscoitos, esfirras, coxinhas servidas em quantidade generosa sempre surpreendem quem chega.

4. Lima’s Lanches

No coração do Centro, na Rua 15, a Lima’s Lanches é destino certo para salgados frescos, pães de queijo macios e tortas saborosas desde os anos 1970 ou início dos anos 80.

O ambiente é amplo e limpo, ideal para um lanche descomplicado após sair da Catedral ou explorar a Esplanada.

5. Casa Elza

Tradicional desde 1972, a Casa Elza no Setor Bueno (com unidade no Marista) é famosa por empadas, salgados artesanais e bolos que remetem à cozinha da vovó.

A linguagem afetuosa da marca — “qualidade de vó” — não é cliché: cada receita tem capricho, e o atendimento é caloroso e familiar.

Clientes citam empadas saborosas, atendimento gentil e ambiente que remete à memória afetiva.

6. Empadão T2

Com mais de 30 anos de tradição, O Empadão T2 no Setor Bueno é referência para quem quer saborear o empadão goiano clássico acompanhado de salgados diversos, bolos e doces.

As avaliações destacam ambiente limpo, serviço eficiente e receitas que mantêm padronagem de sabor.

