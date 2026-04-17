65 anos depois: casal comemora casamento dentro de UTI e prova que o amor resiste até nos momentos mais difíceis

Casal comemora 65 anos de casamento em UTI e mostra que o amor resiste mesmo nos momentos mais difíceis

Gabriel Yuri Souto - 17 de abril de 2026

(Foto: Júlia Goulart/Divulgação /CP)

Casal comemora 65 anos de casamento em UTI e protagoniza uma das histórias mais emocionantes dos últimos dias. Mesmo diante de um cenário delicado, a celebração aconteceu e reforçou que o amor pode resistir até nas situações mais difíceis.

A história envolve Erica Gattermann, de 82 anos, que estava internada na UTI do Hospital São José (HSJ), em Arroio do Meio. Por causa da internação, ela não conseguiu participar da festa planejada para celebrar as bodas com o marido, Arnoldo Emilio Gattermann.

Celebração aconteceu dentro da UTI

Diante da situação, a equipe do hospital decidiu agir. Em parceria com a família, os profissionais organizaram uma celebração especial dentro da própria UTI.

Assim, o ambiente hospitalar se transformou em um espaço de emoção e acolhimento. O casal renovou os votos de casamento cercado por carinho, respeito e atenção da equipe.

Além disso, a iniciativa mostrou que, mesmo em locais de alta complexidade, é possível oferecer cuidado além do tratamento clínico.

Amor de décadas emociona equipe e familiares

A história de Erica e Arnoldo chama atenção pela longevidade da relação. São 65 anos de casamento marcados por companheirismo, respeito e parceria.

Por isso, o momento ganhou ainda mais significado. Mesmo com as limitações impostas pela internação, o casal conseguiu celebrar a união de forma simbólica e intensa.

Ao mesmo tempo, a cena emocionou familiares e profissionais de saúde, que participaram da organização e acompanharam o reencontro.

Humanização faz diferença no atendimento

A atitude da equipe do Hospital São José reforça a importância da humanização no atendimento hospitalar. Mais do que tratar doenças, ações como essa valorizam histórias de vida e fortalecem vínculos.

Assim, o episódio mostra que pequenos gestos podem transformar momentos difíceis em lembranças marcantes.

No fim das contas, a celebração dentro da UTI se tornou uma prova de que o amor, quando é verdadeiro, encontra formas de permanecer — mesmo nas situações mais delicadas.

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