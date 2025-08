Conselho federal faz alerta importante sobre ‘morango do amor’

A guloseima, que viralizou recentemente, pode representar riscos sérios para algumas pessoas em específico

Pedro Ribeiro - 01 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Canal Pilotando o fogão)

O morango do amor tem conquistado muitas pessoas nas redes sociais, mas o Conselho Federal de Odontologia (CFO) fez um alerta importante sobre esse doce.

A guloseima, que viralizou recentemente, pode representar riscos sérios para quem usa aparelhos ortodônticos, próteses dentárias e outros dispositivos na boca.

Se você gosta desse tipo de sobremesa, é essencial entender os cuidados que deve ter para proteger sua saúde bucal.

O morango do amor é uma variação da tradicional maçã do amor. Em vez da fruta vermelha inteira, ele é feito com morango coberto por brigadeiro branco e uma crosta de caramelo duro. Essa camada de açúcar é o principal motivo da preocupação do CFO. O problema está justamente nessa crosta dura, que pode causar danos ao morder.

Riscos para quem usa aparelhos e próteses

Segundo o Conselho Federal de Odontologia, há diversos relatos de pacientes que sofreram prejuízos ao consumir o morango do amor. Pessoas com dentaduras perderam seus dispositivos, enquanto outras tiveram contenções arrancadas ou fraturas em dentes que já foram restaurados. Além disso, vídeos nas redes sociais mostram casos em que o doce danificou lentes de contato dentais ou deixou próteses grudadas, gerando atendimentos de urgência.

Como consumir o morango do amor com segurança

Se você não abre mão do morango do amor, o CFO recomenda alguns cuidados simples, mas importantes. Evite morder diretamente a casquinha dura do caramelo, principalmente com os dentes da frente. Comece com a parte mais fina do doce, preferencialmente usando os dentes incisivos. Uma boa dica é usar uma faca para quebrar a crosta antes de comer, evitando assim impactos diretos com os dentes. Também é melhor mastigar com os molares, que são mais fortes e resistentes.

Cuidados após o consumo

Outro ponto fundamental é a higiene bucal. O excesso de açúcar presente no morango do amor pode aumentar o risco de cáries se não houver escovação e uso do fio dental logo depois de comer. O açúcar gruda facilmente nos dentes e pode causar problemas sérios, especialmente para quem tem aparelhos ou próteses.

Recomendações finais do Conselho Federal de Odontologia

Por fim, o CFO reforça que quem possui facetas, próteses ou aparelhos ortodônticos deve evitar sobremesas duras e pegajosas como o morango do amor. Segundo o comunicado, “dependendo do acidente, é possível haver danos irreversíveis aos dispositivos, que podem ser arrancados da boca por ficarem grudados.” Nesses casos, a melhor opção é buscar versões alternativas do doce, sem a camada de caramelo, para preservar a saúde bucal.

