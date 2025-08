Após assassinato e relato de orgias, Bosque dos Buritis passará a fechar às 22h

Medida foi anunciada pelo prefeito Sandro Mabel, que afirmou ter como foco a tranquilidade dos moradores da região

Samuel Leão - 02 de agosto de 2025

Bosque dos Buritis, no Setor Oeste, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

O Bosque dos Buritis, localizado no Setor Oeste, em Goiânia, terá o horário de funcionamento reduzido. A partir deste sábado (02), os portões do parque passarão a ser fechados às 22h.

O anúncio foi feito pelo prefeito Sandro Mabel (UB), em vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do vereador Bruno Diniz (MDB).

“Vamos fechar o Bosque dos Buritis às 22 horas. Acredito que ninguém utiliza o local após este horário. Nosso foco é assegurar a tranquilidade para os moradores da região”, afirmou o prefeito.

A medida foi tomada após o espaço se tornar palco de violência nesta semana. Na última segunda-feira (28), o músico Bruno Duarte foi encontrado morto próximo ao Monumento da Paz, com sinais de facadas.

O suspeito do crime foi preso pela Polícia Militar. Segundo a investigação, ele teria armado uma emboscada para a vítima. Amigos contaram que Bruno era cantor e estudava música no Instituto Federal de Goiás (IFG).

Relatos da Guarda Civil Metropolitana (GCM) indicam que os dois discutiram do lado de fora do bosque antes do ataque.

O local, que possui áreas de mata fechada, é frequentemente citado como ponto de encontros sexuais com desconhecidos e consumo de drogas.

No mês passado, Sandro Mabel chegou a realizar uma ronda pelo parque com a GCM. Durante a visita, ele já havia adiantado que tomaria providências.

“Agora nós estamos aqui no Parque dos Buritis. A tropa toda está aqui. Traficante, pessoal que faz orgia aqui… nós estamos dando uma cercada”, declarou na ocasião.

