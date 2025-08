6 hotéis fazenda com day use em Goiás para renovar as energias

Se você busca descanso, natureza e um dia de prazer sem precisar dormir longe de casa, conheça esses locais

Anna Júlia Steckelberg - 03 de agosto de 2025

Park Santa Branca está pertinho de Goiânia e Anápolis (Foto: Divulgação)

Imagine trocar o trânsito e o barulho da cidade por um dia completo de descanso cercado por verde, piscina e atividades ao ar livre, sem nem precisar pernoitar. Em um estado como Goiás, rico em paisagens do Cerrado e refúgios rurais acessíveis, essa escapada pode ser mais próxima do que você imagina.

A proposta disso aqui é apresentar opções de hotéis-fazenda que oferecem day use, reunindo descanso, lazer e contato com a natureza, tudo com conforto e credibilidade.

1. Ranchos 30 Hotel Fazenda (Hidrolândia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Goiânia Indica (@goianiaindica)

Um dos mais tradicionais da região, o Ranchos 30 permite day use com acesso a cinco piscinas, incluindo ofurô, borda infinita e infantil, além de bar molhado, atividades como tirolesa, charrete, trilhas, mini fazendinha e pesca esportiva.

Oferece espaços para descanso como redário e gazebos, com culinária típica goiana em regime buffet/lanchonete.

A estrutura agrada tanto famílias quanto casais em busca de tranquilidade.

As avaliações destacam limpeza, ambiente agradável e atendimento cordial, embora haja relatos pontuais de falhas em acomodações nos últimos meses.

2. Quinta Santa Bárbara Eco Resort (Pirenópolis)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Quinta Santa Barbara Eco Resort, Pirenópolis (@quintasantabarbararesort)

Localizado no centro histórico de Pirenópolis, o primeiro eco resort da cidade oferece day use com piscinas aquecidas (uma com hidromassagem), academia, spa, sauna, restaurante com culinária regional e trilha ecológica nos jardins.

A infraestrutura preserva harmonização com a paisagem local e jardins nativos em 5.000 m² de lazer. É ideal para quem busca descanso em meio ao charme histórico e natural da cidade.

3. Hotel Fazenda Pousada da Serra (Goianésia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Fazenda Pousada da Serra (@hotelfazendapousadadaserra)

Localizado a cerca de 147 km de Goiânia, oferece day use com áreas de pesca, quiosques com churrasqueira, restaurante e piscina.

De acordo com avaliações no TripAdvisor, é bem avaliado para um bate e volta com a família, com bom custo-benefício e ambientes amplos, ainda que as acomodações mereçam melhorias.

4. Fazenda Hotel Tabapuã dos Pireneus (Cocalzinho de Goiás)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jhé Cardoso (@jhessicca)

Esse espaço em região rural de Goiás, inspirado nos Pireneus, oferece atividades agrícolas vivenciais e lazer no campo.

Recomenda-se consultar diretamente o espaço para verificar a disponibilidade de day use e serviços oferecidos.

5. Hotel Fazenda ManduZanzan (Cidade de Goiás)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Eurico (@lucaseurico)

Esse hotel‑fazenda apresenta proposta charmosa e tranquila no interior goiano.

Para garantir informações precisas sobre day use, é recomendável contatá-lo diretamente ou verificar avaliações locais.

6. Park Santa Branca (Terezópolis de Goiás)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Park Santa Branca (@parksantabranca)

Famoso destino próximo a Goiânia, o Park Santa Branca se consolida com diversos atrativos em meio a natureza, agradando todas as idades.

Destacam-se os passeios a cavalo, trilhas, restaurantes, lago e piscina. Além disso, o espaço oferece atrações especiais para as crianças.

