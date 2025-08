Descubra quais os cachês mais altos da música sertaneja

Levantamento revela os valores milionários cobrados pelos maiores nomes do gênero no Brasil

Anna Júlia Steckelberg - 03 de agosto de 2025

Show da dupla sertaneja Henrique e Juliano está marcado para acontecer no dia 04 de junho. (Foto: Reprodução/ Twitter/ @HeJOficial)

Você já se perguntou quanto custa contratar o seu ídolo sertanejo para cantar no seu aniversário ou naquela festa de cidade do interior? Prepare-se para se surpreender (e talvez desistir da ideia)!

Nos últimos anos, a música sertaneja não só se consolidou como o gênero mais popular do país, como também movimenta cifras que fazem qualquer fã abrir o olho, e o bolso.

Com o sucesso estrondoso dos artistas nos palcos, rádios e plataformas de streaming, os cachês das apresentações ao vivo foram às alturas.

Um levantamento feito pelo portal Splash UOL, ajuda a saciar a curiosidade do público e mostra quem são os queridinhos do sertanejo que mais faturam com seus shows.

Do romantismo de Henrique e Juliano à energia de Wesley Safadão, passando por ícones como Leonardo e fenômenos como Luan Santana, a lista mostra que a música sertaneja é, literalmente, um ótimo negócio.

Confira os 10 maiores cachês do sertanejo no Brasil:

10º Hugo e Guilherme – R$ 200 mil

A dupla goiana é a que fecha o ranking, mas já ostenta um cachê digno de veteranos.

9º Simone Mendes – R$ 250 mil

Em carreira solo, a ex-coleguinha segue firme, com público fiel e valor expressivo.

8º Luan Santana – R$ 280 mil

Com anos de estrada, Luan continua sendo um dos mais requisitados do país.

7º Maiara e Maraisa – R$ 330 mil

As “patroas” mostram que talento e carisma valem ouro.

6º Leonardo – R$ 350 mil

Mesmo com mais de quatro décadas de carreira, o veterano ainda arrasta multidões.

5º Zé Neto e Cristiano – R$ 400 mil

Com repertório sempre nas paradas, a dupla segue valorizada.

4º Jorge e Mateus – R$ 450 mil

Veteranos em sucesso, acumulam hits e fãs por onde passam.

3º Henrique e Juliano – R$ 500 mil

Destaques nas plataformas digitais, os irmãos são sinônimo de sucesso.

2º Wesley Safadão – R$ 700 mil

Misturando sertanejo e forró, o “forro-nejo” é um verdadeiro fenômeno.

1º Gusttavo Lima – R$ 800 mil

O “Embaixador” lidera com folga. Seu cachê impressiona tanto quanto sua fama.

Esses números mostram que o sertanejo, além de ser paixão nacional, é também um dos segmentos mais lucrativos da música brasileira. E aí, qual desses você levaria para o seu evento (se o bolso deixasse)?

