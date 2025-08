Passo a passo para colocar música no status do WhatsApp

Novo recurso agora permite adicionar música diretamente com facilidade e você pode expressar seu humor com trilha sonora

Magno Oliver - 03 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

O Status do WhatsApp é o novo queridinho da internet e das redes sociais. Assim, a ferramenta é parecida com os Stories do Instagram e se tornou parte essencial da rotina de quem gosta de compartilhar momentos, pensamentos, vídeos e fotos com os contatos da própria bola.

Atualizado automaticamente a cada 24 horas, o status permite que usuários comuniquem algo de forma rápida e criativa.

E agora, atendendo ao clamor dos usuários do mensageiro, uma das funcionalidades mais esperadas finalmente chegou: poder colocar música no status.

Já tem um bom tempo que os usuários vinham pedindo a criação dessa função. Assim, até então, o máximo que se podia fazer era gravar vídeos com música de fundo ou recorrer a aplicativos de terceiros para tentar contornar a ausência da função.

Passo a passo para colocar música no status do WhatsApp

Dessa forma, com a nova atualização, o WhatsApp permite que músicas sejam adicionadas diretamente ao status. O recurso funciona com visualização semelhante ao de um vídeo, mas sem a necessidade de gravar nada.

Para colocar música no status do WhatsApp, o primeiro passo é ir na sessão “ATUALIZAÇÕES” na plataforma. Depois você vai clicar no ícone de câmera na parte superior da tela para adicionar uma publicação.

Assim, você vai ver um símbolo de uma nota musical acima das imagens da galeria. Você vai tocar nela e escolher a canção que toque no status.

Para selecionar o trecho da música, basta você tocar na arte da capa e escolher o período de 15 segundos. Também dá pra escolher o formato da capa. Por fim, você vai clicar em OK e enviar a publicação no ícone de seta. Agora é só curtir a postagem com a música que você escolheu.

