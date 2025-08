Antigo Centro Esportivo Pepa, que marcou época em Anápolis, dará lugar a 160 apartamentos

Do mirim ao juniores, equipes formadas no local chegaram a bater Goiás e Vila em campeonatos importantes

Paulo Roberto Belém - 04 de agosto de 2025

Local onde ficava o antigo Centro Esportivo Pepa, localizado na Vila Nossa Senhora D’Abadia. (Foto: Reprodução)

Moradores de Anápolis, principalmente aqueles ligados à vida esportiva da cidade, têm notado as condições em que se encontram o antigo Centro Esportivo Pepa, localizado na Vila Nossa Senhora D’Abadia, região Centro-Sul da cidade.

Faz alguns anos que o espaço conhecido pelas aulas de futebol e pela locação da estrutura para as “peladas” diárias ou de fim de semana deixou de funcionar, com fotos atuais de lá representando a situação de encerramento.

Mais que resgatar a história do “Pepa”, como era mais comumente citado em Anápolis, o Portal 6 conversou com o fundador do local para explicar o que aconteceu e sobre o futuro daquele espaço.

Do batismo à formação de jogadores

Baltazar José dos Santos é o nome por trás do Pepa e foi justamente sobre o nome do local que a conversa começou. “Pepa” é a junção das iniciais de “Pedro Paulo”, um dos filhos do empresário. “Antes, tinha homenageado minha filha ‘Mariana’, denominando um condomínio da família que fica do lado”, iniciou.

O empresário conta que sempre foi ligado ao futebol, inclusive sendo dirigente da Anapolina, e que do centro esportivo surgiu o Manchester Sport Clube, além de trabalhar na formação de jogadores. “Passaram por lá uns 5 mil alunos”, citou.

Baltazar conta que a equipe do Manchester chegou a disputar Série B do Goianão com os atletas que passaram por lá.

“Fomos campeão mirim, infantil, juvenil, juniores. Fomos campeão batendo Goiás e Vila”, mencionou, dizendo sobre a quantidade de troféus que tem.

O porquê do fim

Relembrando a história, a conversa partiu para captar do empresário sobre o porquê do encerramento do Pepa. Baltazar confirmou que o fim veio há cerca de cinco anos. “Por que nós paramos? Tudo tem o seu tempo, né?”, respondeu, dizendo ter focado em outras atividades.

Baltazar considerou que “desse tempo”, tem a satisfação de trazer reconhecimento ao espaço. “Até nas peladas de hoje, onde junta quatro, cinco do Pepa, não perde para ninguém. Acho que nós contribuímos com o futebol de um modo geral”, entende.

Futuro daquele espaço

Para quem estava acostumado com o Pepa no local e notando a ausência do centro esportivo, terão os olhos preenchidos futuramente com um empreendimento imobiliário. Segundo o empresário, o negócio já está fechado com uma incorporadora.

“Serão duas torres ali com 160 apartamentos”, anunciou, explicando que a área é de propriedade da família, complementando que percebeu que a cidade foi crescendo, vendo a oportunidade de empreender com outro residencial.

Nesse sentido, o que foi o Pepa ficará na memória da cidade, entende Baltazar. “Eu diria que o Pepa foi uma instituição de pessoas que muito contribuíram com o desporto, sobretudo com o futebol, da criança ao adulto”, encerrou Baltazar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!