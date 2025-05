Cine Santana: Vídeo cheio de memórias relembra saudoso ‘point’ anapolino

Imagens foram registradas no antigo Shopping Santana, também desativado

Davi Galvão - 04 de maio de 2025

Cine Santana foi transformado em um shopping, que por sua vez, foi desativado em 2022. (Foto: YouTube/Santana (Foto: Francisco Garcêz, acervo do Instituto Jan Magalinski)

Falar de Anápolis é falar de mudança. Ao longo das décadas, diversos estabelecimentos abriram e fecharam as portas, mas alguns momentos e experiências vividas não deixarão de existir nas lembranças dos anapolinos. Um desses locais tão memoráveis, trata-se do Cine Teatro Santana.

É nesse contexto que um vídeo, publicado no YouTube pelo perfil Taw Ranon, mexeu bastante com a nostalgia da população, ao fazer um tour pelo já também saudoso Shopping Santana Box, no qual alguns aspectos do antigo cine ainda eram visíveis.

“Aqui nessa fachada, os cartazes [dos filme] ficavam localizados aqui, em toda essa fachada”, comentou o cinegrafista, relembrando a antiga estética do espaço.

Assim, ele passa pelos locais onde ficavam as bilheterias, comentando sobre as longas filas que se formavam.

Ao seguir o caminho, ele mostra a área onde costumava ficar a entrada do cine, próximo onde estavam os banheiros do shopping, já dando diretamente na sala de projeção.

Um local acessado pelo cinegrafista e que poucas pessoas se lembram é justamente a galeria superior, acessada por meio de uma porta escondida no corredor, onde o público conseguia ver a grande tela de uma posição privilegiada.

Por fim, ele também mostra o espaço onde era a casa de máquinas, no tempo de glória do antigo cinema.

Pelas imagens, pode-se claramente notar as mudanças estruturais feitas no local – o tornando quase irreconhecível, exceto para aqueles que realmente já eram familiarizados com o ambiente.

“Me lembro, saudades daquele tempo, parabéns pelo vídeo”, elogiou um internauta.

“Muito legal. Me fez voltar no tempo e as recordações daquele tempo são boas”, concordou outro.

Relembre

O Cine Teatro Santana, inaugurado em 1951, com a apresentação do filme Transatlântico de Luxo, estrelado pela atriz norte-americana Jane Powell. A construção custou cerca de 3 milhões de cruzeiros (Cr$) e possuía capacidade máxima de até 1.200 pessoas, contando com cerca de 14 salas.

Com a crise dos cinemas de rua nas décadas de 1980 e 1990, o espaço foi transformado no Santana Shopping, tendo este encerrado as atividades em 2022.