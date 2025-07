Morre em Goiânia Elon Soares, empresário fundador da Irmãos Soares

Empreendedor, de 86 anos, era reconhecido pela atuação social e por manter uma relação próxima com colaboradores e parceiros

Thiago Alonso - 30 de julho de 2025

Elon Soares foi um dos fundadores da Irmão Soares. (Foto: Divulgação)

Faleceu na manhã desta quarta-feira (30), em Goiânia, aos 86 anos, Elon José Soares, fundador do Grupo Soares, conglomerado que inclui empresas como Irmãos Soares, Soares Agropecuária, Soares Empreendimentos e Essence Acabamentos.

A informação foi confirmada pelo presidente do Conselho de Administração e de Família do Grupo Soares, Marcelo Camorim.

Em razão da morte, todas as unidades do grupo empresarial permaneceram fechadas durante o dia. O velório será realizado a partir das 11h no Cemitério Jardim das Palmeiras, onde também ocorre o sepultamento, às 17h. O empresário deixa cinco filhos, 11 netos e um bisneto.

Nos últimos anos, Elon acompanhava de perto a construção do Instituto Elon Soares, em Trindade, projeto que era considerado por ele como maior legado da carreira.

A iniciativa, prevista para inauguração no próximo aniversário dele, em 10 de outubro, tem como foco oferecer cursos gratuitos de formação profissional a jovens, especialmente voltados para o setor da construção civil.

Natural de Ipameri, Elon Soares começou a trabalhar ainda na infância, já em Goiânia. Aos 10 anos, vendia balas na porta de um cinema no bairro de Campinas.

Também atuou como feirante, vendedor de porta em porta, jornaleiro e criador de suínos, antes de dar os primeiros passos no comércio ao lado do irmão, Odilon Soares.

A primeira loja física da dupla foi um armazém de secos e molhados, também no Setor Campinas. Em 1967, os irmãos adquiriram uma ferragista na Avenida Bahia e fundaram a Irmãos Soares, especializada em materiais de construção.

O sucesso não demorou para chegar com a expansão do grupo que, ao longo das décadas, se transformou em uma holding com atuação em diferentes setores da economia, compreendendo, além da Irmãos Soares, a Soares Agropecuária, Soares Empreendimentos e Essence Acabamentos.

Além da trajetória empresarial, Elon também era reconhecido pela atuação social e por manter uma relação próxima com colaboradores e parceiros.

