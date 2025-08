6 bares acessíveis para dar um rolê em Goiânia

Essa lista é pra você que busca rolês sem gastar muito, mas com sabor, boa conversa e aquele clima que faz valer a pena

Anna Júlia Steckelberg - 05 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação)

Em uma cidade agitada como Goiânia, saber onde ir sem estourar o bolso é quase uma arte.

Esses barzinhos acessíveis reúnem o essencial: cerveja gelada, petiscos saborosos e atmosfera que convida ao bate‑papo sem pressa.

São lugares onde a diversão rola leve, o preço cabe no bolso e os frequentadores se sentem em casa.

A seguir, veja seis sugestões com base em avaliações reais, reputação local e experiência de quem já fez o rolê, sem inventar nada, mas com aquela pegada de jornalista antenada.

6 bares acessíveis para dar um rolê em Goiânia

1. Bar do Gaúcho II

Localizado no Centro (Rua 20 com 21), o Bar do Gaúcho II figura entre os mais recomendados pelos goianienses que buscam comida de boteco de qualidade com preços acessíveis.

Avaliado em 4,5 no Google, é elogiado pela comida saborosa, como pastéis (queijo e goiabada) e pratos executivos, e cerveja sempre gelada. O atendimento é destacado como paciente e atencioso, em ambiente simples e despretensioso.

2. Bar do Dodô

Em atividade desde 1967, o Bar do Dodô é tricampeão do Comida di Buteco e tradição em Goiânia.

Bem conhecido por seus espetinhos, jantinhas e porções típicas de boteco, é uma pedida econômica e com identidade local. O cardápio farto e a clientela fiel o tornam um clássico para quem quer um rolê autêntico e despretensioso.

3. Bar do Zé

Apesar de não aparecer em grandes guias online, locais e frequentadores mencionam o Bar do Zé como um ponto tradicional para beber com petiscos a preços acessíveis.

É um daqueles endereços em que a informalidade impera, e o bom atendimento complementa a experiência. Sua fama vem mais do boca‑a‑boca entre moradores do centro.

4. Tainá‑Kan Bar

O Tainá‑Kan não surgiu em fontes formais, mas costuma ser citado em redes como um espaço alternativo e com preço em conta, especialmente para quem gosta de ambientes mais descolados.

É mencionado por oferecer drinks simples e petiscos criativos por valores modestos, sendo opção certeira no rolê sem frescura.

5. Bar Viracopos

Outro bar com forte aceitação local, o Viracopos é lembrado por frequentadores como uma opção de happy hour simples e informal, com bebidas baratas e aperitivos clássicos.

A experiência é marcada por ambiente descontraído, ideal para encontro com amigos sem preocupação com etiqueta ou preços elevados.

6. Ponto 18

O Ponto 18 aparece em redes sociais como uma sugestão de bar econômico, geralmente citado por quem circula no Setor Sul e setores mais acessíveis da cidade.

Frequentemente elogiado por valor baixo no chope e lanches rápidos, é opção eficiente para quem quer sair rapidinho, sem formalidades.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!