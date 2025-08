Segundo os numerólogos, essa é a data de agosto com a energia espiritual mais intensa do ano

Gabriella Licia - 06 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Agosto costuma ser um mês de mudanças intensas, encerramentos e recomeços. É quando muitas pessoas começam a sentir um chamado para olhar para dentro, buscar mais sentido nas coisas e até se reconectar com a espiritualidade.

E, segundo numerólogos, há uma data específica em agosto que carrega uma energia espiritual tão intensa que pode influenciar diretamente o nosso estado emocional, energético e até mesmo os rumos da vida.

De acordo com os especialistas em numerologia, o dia 08/08 é considerado o mais espiritualmente poderoso do mês e talvez até do ano.

Esse dia é marcado pelo portal de Leão, um fenômeno místico que une a astrologia, a numerologia e antigas tradições esotéricas. Nele, acredita-se que a Terra se alinha com a estrela Sirius, liberando uma grande carga de energia de transformação, expansão e conexão com o “eu superior”.

O número do mês de agosto (08), por si só, já é poderoso na numerologia. Ele representa o equilíbrio entre o material e o espiritual, simbolizando também a abundância, o renascimento e o infinito.

Quando essa vibração é duplicada no 08/08, cria-se uma espécie de portal energético ideal para realizar práticas espirituais, afirmações positivas, meditação e visualização de metas.

Muitos numerólogos recomendam que, nesse dia, você reserve um tempo para silenciar a mente, refletir sobre suas intenções e se conectar com aquilo que realmente importa. Não é coincidência que muitas pessoas relatam sonhos mais vívidos, sinais do universo ou até uma sensibilidade energética maior por volta dessa data.

Se você sente que está em um momento de virada ou busca por clareza, aproveite essa janela espiritual. O dia 08 de agosto é um convite para alinhar suas energias, limpar o que não serve mais e abrir espaço para o novo. Afinal, quando a espiritualidade encontra a intenção, o caminho tende a se abrir de forma surpreendente.

