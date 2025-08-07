Conheça a cidade de Goiás onde a temperatura já chegou perto de 0°C

Frio intenso surpreende moradores e transforma o visual do município

Isabella Valverde - 07 de agosto de 2025

Vista aérea de Cristalina. (Foto: Reprodução)

Localizada no Sul de Goiás, Cristalina é conhecida por seu clima mais ameno em comparação a outras regiões do estado.

Em algumas madrugadas de inverno, o termômetro já marcou apenas 4 °C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Embora não tenha atingido exatamente 0 °C, a cidade figura entre as mais frias do estado e, para os padrões goianos, o frio é suficiente para transformar a rotina e surpreender visitantes.

A explicação está na altitude elevada. Situada a mais de 1.200 metros acima do nível do mar, Cristalina favorece a chegada de massas de ar frio vindas do Sul do país.

Quando essas frentes frias coincidem com noites de céu limpo e baixa umidade, a queda de temperatura é acentuada, especialmente nas áreas rurais, onde o vento aumenta a sensação térmica e pode provocar geada.

O inverno no município é marcado por manhãs geladas e tardes ensolaradas.

Além do registro de 4 °C em maio de 2022, Cristalina já enfrentou 7,4 °C em julho de 2019, superando o recorde anterior de 7,5 °C de 2009.

Nessas ocasiões, é comum ver moradores reforçando agasalhos logo cedo e campos cobertos por uma fina camada de gelo, cenário pouco comum no Centro-Oeste.

Além do clima diferenciado, Cristalina se destaca pela produção de cristais de quartzo, que inspiraram o nome da cidade, e pela força de sua agricultura.

O frio intenso, ainda que temporário, atrai turistas que aproveitam a estação para explorar cachoeiras, trilhas e o Parque Estadual da Serra dos Cristais, vivenciando uma experiência rara em Goiás.

