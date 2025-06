Não é Anápolis, nem Jataí: veja qual cidade é a mais fria de Goiás

Poucos imaginam, mas a cidade mais gelada do estado está longe de ser uma das mais conhecidas

Augusto Araújo - 15 de junho de 2025

Vista aérea de Cristalina. (Foto: Reprodução)

Goiás é conhecido pelo clima quente e seco, típico do Cerrado. No entanto, o estado também reserva surpresas quando o assunto é frio.

Algumas cidades, especialmente aquelas situadas em regiões de altitude elevada, registram temperaturas mínimas que deixam para trás até mesmo municípios famosos por seus invernos rigorosos.

Muita gente pode pensar, à primeira vista, que Anápolis ou Jataí figuram no topo da lista das cidades mais frias de Goiás. Afinal, são cidades grandes, bem localizadas e conhecidas por suas manhãs geladas durante o outono e inverno.

No entanto, o título de cidade mais fria do estado pertence a Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. Com altitudes que ultrapassam os 1.200 metros, a cidade frequentemente aparece com mínimas abaixo dos 5°C, principalmente entre os meses de junho e julho.

Além da altitude, a topografia plana e o solo arenoso favorecem a rápida perda de calor durante a noite, o que intensifica o frio nas madrugadas.

Na sequência, Anápolis realmente se destaca. Situada a cerca de 1.000 metros acima do nível do mar, a cidade é uma das mais altas de Goiás e isso se reflete diretamente no seu clima.

Com médias mínimas variando entre 7°C e 10°C nos meses mais frios, os anapolinos já se acostumaram com as manhãs nubladas, o vento cortante e a necessidade de tirar o agasalho do armário antes mesmo do inverno chegar oficialmente.

Outro município que merece destaque é Jataí, localizado no Sudoeste goiano. Apesar de não ter uma altitude tão expressiva quanto as outras, a cidade se beneficia de uma vegetação de campo aberto e da ausência de obstáculos naturais que retenham o calor, favorecendo a queda de temperatura ao anoitecer.

Em períodos de massas de ar polar, Jataí já registrou marcas abaixo dos 6°C.

Catalão, Morrinhos e Rio Verde também estão entre as cidades que costumam encarar noites frias e neblina ao amanhecer.

Todas estão inseridas em regiões que sofrem influência direta de frentes frias vindas do Sul do Brasil, além de possuírem áreas elevadas e grande cobertura agrícola, o que também contribui para as baixas temperaturas.

O frio goiano, embora passageiro e concentrado em poucos meses, é intenso o suficiente para gerar impactos significativos na rotina da população.

As pessoas saem de casa encapuzadas logo cedo, ruas amanhecem cobertas de neblina e a busca por calefação improvisada vira assunto comum nas rodas de conversa. Para muitos, é o período em que o café quente e as roupas mais pesadas ganham protagonismo no dia a dia.

Portanto, se você pensava que Goiás era sinônimo apenas de calor e seca, saiba que há cidades no estado onde o termômetro despenca e a geada é realidade.

E entre todas elas, Cristalina reina absoluta como a mais gelada do território goiano.

