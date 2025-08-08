As 6 carnes mais baratas que ainda valem a pena em 2025

Saiba como escolher as carnes certas para economizar sem abrir mão do sabor

Magno Oliver - 08 de agosto de 2025

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Bruna Carvalho Tv)

Incluir cortes de carnes no cardápio semanal se tornou um desafio ainda mais difícil para as famílias brasileiras em 2025. Os preços das carnes não reduziram e a ida ao açougue exige cada vez mais planejamento e busca por peças mais baratas.

1. Acém fatiado

Macio, suculento e com preço médio abaixo de R$ 30 o quilo em várias regiões do Brasil. Assim, o acém segue como um dos cortes bovinos mais consumidos pelo preço mais em conta. O corte é rico em sabor, contém pouca gordura e é ideal para cozidos, carne moída e hambúrgueres caseiros. Quando cozido lentamente, a carne se desmancha e rende pratos suculentos.

2. Frango inteiro (ou peças de coxa, sobrecoxa, peito)

Outra boa opção para ajudar a economizar é o frango inteiro. A carne continua imbatível em termos de custo-benefício e você pode explorar diversas opções em uma só ave, como coxa, sobrecoxa, peito e meio da asa. Cada parte pode ser usada em diferentes receitas: asas e coxas para assar e peito para grelhar ou desfiar. A vantagem é o aproveitamento integral e o preço médio abaixo de R$ 15 o quilo.

3. Coxão duro (Peça inteira)

Uma carne gostosa, suculenta, agrada muitas famílias e que exige apenas mais tempo de preparo, pois demanda um cozimento mais prolongado. Assim, se usa ele em ensopados, assados e carnes de panela, com o destaque de que fica muito saboroso quando cozido lentamente. Seu preço está, em média, 20% abaixo de cortes mais macios, como o coxão mole, acém, entre outras carnes.

4. Sobrecoxa de frango

Gostosa, volumosa, mais saborosa entre a peça inteira e mais suculenta que o peito, pois tem mais aceitação e pedidos pela clientela. Assim, com preparo rápido e alta versatilidade, você pode grelhar, assar ou fazer ensopada. Além de acessível, o corte tem mais gordura boa comestível, o que garante sabor e saciedade nutritiva para o organismo.

5. Linguiça toscana (frango, boi, porco)

Com uma só peça você já tem três opções de consumo: bovina, suína e frango. Assim, apesar de ser processada, a linguiça toscana virou alternativa frequente nas refeições. Ela é prática, de preparo rápido, serve para grelhar, rechear massas ou acompanhar o arroz e feijão do almoço. Tem preço médio em torno de R$ 18 a R$ 25 o quilo, e bom rendimento por porção.

6. Peito bovino

Por fim, por ser um corte com bastante colágeno e gordura, o peito bovino requer cozimento longo, mas compensa no consumo e economia. Os açougueiros explicam que é uma das melhores opções para ensopados e churrasco. Assim, com valor médio mais baixo que a costela e rendimento alto em textura, ele voltou a ser o queridinho de vendas em 2025.

