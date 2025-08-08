As 6 carnes mais baratas que ainda valem a pena em 2025
Saiba como escolher as carnes certas para economizar sem abrir mão do sabor
Incluir cortes de carnes no cardápio semanal se tornou um desafio ainda mais difícil para as famílias brasileiras em 2025. Os preços das carnes não reduziram e a ida ao açougue exige cada vez mais planejamento e busca por peças mais baratas.
1. Acém fatiado
Macio, suculento e com preço médio abaixo de R$ 30 o quilo em várias regiões do Brasil. Assim, o acém segue como um dos cortes bovinos mais consumidos pelo preço mais em conta. O corte é rico em sabor, contém pouca gordura e é ideal para cozidos, carne moída e hambúrgueres caseiros. Quando cozido lentamente, a carne se desmancha e rende pratos suculentos.
2. Frango inteiro (ou peças de coxa, sobrecoxa, peito)
Outra boa opção para ajudar a economizar é o frango inteiro. A carne continua imbatível em termos de custo-benefício e você pode explorar diversas opções em uma só ave, como coxa, sobrecoxa, peito e meio da asa. Cada parte pode ser usada em diferentes receitas: asas e coxas para assar e peito para grelhar ou desfiar. A vantagem é o aproveitamento integral e o preço médio abaixo de R$ 15 o quilo.
3. Coxão duro (Peça inteira)
Uma carne gostosa, suculenta, agrada muitas famílias e que exige apenas mais tempo de preparo, pois demanda um cozimento mais prolongado. Assim, se usa ele em ensopados, assados e carnes de panela, com o destaque de que fica muito saboroso quando cozido lentamente. Seu preço está, em média, 20% abaixo de cortes mais macios, como o coxão mole, acém, entre outras carnes.
4. Sobrecoxa de frango
Gostosa, volumosa, mais saborosa entre a peça inteira e mais suculenta que o peito, pois tem mais aceitação e pedidos pela clientela. Assim, com preparo rápido e alta versatilidade, você pode grelhar, assar ou fazer ensopada. Além de acessível, o corte tem mais gordura boa comestível, o que garante sabor e saciedade nutritiva para o organismo.
5. Linguiça toscana (frango, boi, porco)
Com uma só peça você já tem três opções de consumo: bovina, suína e frango. Assim, apesar de ser processada, a linguiça toscana virou alternativa frequente nas refeições. Ela é prática, de preparo rápido, serve para grelhar, rechear massas ou acompanhar o arroz e feijão do almoço. Tem preço médio em torno de R$ 18 a R$ 25 o quilo, e bom rendimento por porção.
6. Peito bovino
Por fim, por ser um corte com bastante colágeno e gordura, o peito bovino requer cozimento longo, mas compensa no consumo e economia. Os açougueiros explicam que é uma das melhores opções para ensopados e churrasco. Assim, com valor médio mais baixo que a costela e rendimento alto em textura, ele voltou a ser o queridinho de vendas em 2025.
