Por que os postes de energia têm sapatos pendurados? Não é o que parece

Essa prática é muito comum em bairros do Brasil, intriga moradores e levanta diversas teorias culturais

Magno Oliver - 09 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Mega Curioso)

A situação é o seguinte: você está caminhando pelas ruas de uma bairro ou cidade qualquer e se depara com um par de sapatos amarrados pelos cadarços pendurados nos fios de energia. Já viu essa cena por aí?

Em um primeiro contato visual, a impressão é como se alguém tivesse pegado uma escada, subido até lá e colocado o par de sapatos ali de propósito. Uma possível brincadeira de criança.

Com o tempo, os sapatos ficam balançando com o vento, como uma espécie de instalação improvisada.

Assim, logo se tornam parte da paisagem urbana daquele contexto. E ninguém realmente sabe exatamente para o que aquilo serve. Você já viu isso por aí na região que mora?

Assim, o que parece uma simples travessura de adolescente esconde, na verdade, camadas de significados simbólicos, culturais e até mitológicos.

A prática, que hoje é vista em bairros do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e outras capitais brasileiras, também é comum em cidades de outros países.

Dessa forma, mesmo apesar de ter se tornado parte do cotidiano urbano, o fenômeno dos sapatos pendurados nos fios de eletricidade continua cercado de especulações e mistérios. Afinal, por que alguém penduraria um par de tênis num fio de poste?

A teoria popular mais difundida e aceita até hoje está nos Estados Unidos, durante os anos 1980 e 1990, quando gangues juvenis usavam o ato como sinal de demarcação territorial.

Um par de tênis pendurado indicava que aquela área estava em domínio por determinado grupo, ou, em algumas regiões, que ali aconteciam vendas de drogas.

Porém, com o passar dos anos, o gesto ganhou novas interpretações e propósitos sociais e culturais.

Em escolas americanas, por exemplo, pendurar os sapatos após a formatura virou um rito de despedida.

Já em outras culturas, esse ato teve um viés de memória, onde usavam para homenagear um amigo falecido ou alguém que deixou o bairro.

No Brasil, não existe um consenso definido. Assim, em algumas comunidades, os moradores acreditam que os sapatos indicam pontos de tráfico.

Já em outras, é apenas uma brincadeira de crianças reunidas ou um símbolo de rebeldia adolescente.

