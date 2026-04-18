O melhor tempeiro caseiro para ter na cozinha: dá sabor e deixa tudo uma delícia

Um único pote na geladeira pode elevar o sabor de arroz, feijão e carnes com praticidade e um toque defumado irresistível

Daniella Bruno - 18 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/ YouTube/ Receitas de Pai)

Na correria do dia a dia, encontrar formas práticas de cozinhar sem abrir mão do sabor virou prioridade para muita gente.

Por isso, receitas versáteis e fáceis de armazenar ganham cada vez mais espaço nas cozinhas, principalmente aquelas que ajudam a economizar tempo sem comprometer a qualidade dos pratos.

Nesse cenário, uma combinação simples vem conquistando destaque: a pasta de alho com bacon. Além de facilitar o preparo das refeições, ela intensifica o sabor dos alimentos e adiciona um toque defumado irresistível.

Sabor intenso com preparo simples

Antes de tudo, essa receita se destaca pela praticidade. Você prepara tudo em poucos minutos e garante um tempero pronto para diversas refeições ao longo da semana.

O grande diferencial está no bacon. Enquanto pastas tradicionais utilizam apenas alho e sal, essa versão adiciona profundidade ao sabor. Assim, o resultado é um tempero mais encorpado, com um leve toque defumado que faz toda a diferença.

Além disso, o uso do óleo ou azeite ajuda a criar uma textura cremosa e facilita o uso no dia a dia. Dessa forma, você consegue refogar alimentos rapidamente, sem precisar picar ingredientes toda vez que for cozinhar.

Outro ponto importante é a versatilidade. A pasta combina perfeitamente com arroz, feijão, carnes e até legumes. Ou seja, ela se adapta facilmente à rotina e evita desperdícios na cozinha.

Ingredientes

500g de alho descascado

2 cebolas grandes cortadas em pedaços

150g a 200g de bacon picado em cubos pequenos

1 xícara (chá) de óleo ou azeite

Sal a gosto (com moderação, pois o bacon já é salgado)

Opcional: cheiro-verde ou pimenta-do-reino

Como preparar e conservar corretamente

Primeiramente, bata a cebola com o óleo no liquidificador até formar uma base mais líquida. Em seguida, adicione o alho aos poucos para facilitar o processamento.

Depois disso, acrescente o bacon picado e utilize a função pulsar até atingir a textura desejada. Se preferir uma pasta mais rústica, bata menos; caso queira mais cremosa, deixe homogenizar bem.

Por fim, ajuste o sal com cuidado e adicione os ingredientes opcionais, se quiser incrementar o sabor.

Quanto à conservação, armazene em um pote de vidro limpo e bem fechado. Na geladeira, a pasta dura até um mês. Além disso, você pode congelar em pequenas porções para facilitar o uso no dia a dia.

Dicas extras para aproveitar melhor a pasta

Além do uso tradicional no refogado, você pode explorar outras possibilidades. Por exemplo, utilize a pasta para temperar carnes antes de ir ao fogo, garantindo mais sabor desde o início.

Da mesma forma, ela funciona muito bem como base para pão de alho caseiro. Basta espalhar sobre o pão e levar ao forno ou à churrasqueira.

Outra dica importante é sempre usar uma colher limpa ao retirar o tempero do pote. Assim, você evita contaminação e prolonga a durabilidade da pasta.

Um atalho inteligente para mais sabor na cozinha

Investir em preparos práticos faz toda a diferença na rotina. A pasta de alho com bacon não apenas economiza tempo, mas também eleva o nível das suas receitas de forma simples e eficiente.

Portanto, ao adotar esse tempero no dia a dia, você transforma pratos básicos em refeições mais saborosas, sem complicação e com muito mais personalidade.

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