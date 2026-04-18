Dê adeus à geladeira velha: Brastemp abre oportunidade para conseguir uma nova, deixando a usada

Iniciativa prevê retirada gratuita do eletrodoméstico antigo na casa do consumidor e ainda oferece incentivo financeiro na compra de um novo

Gabriel Yuri Souto - 18 de abril de 2026

(Foto: DIvulgação)

Descartar uma geladeira antiga sempre foi uma dor de cabeça para muitos brasileiros, principalmente por conta do tamanho e do peso do equipamento. No entanto, uma nova iniciativa promete facilitar esse processo e ainda trazer vantagens para o consumidor.

A Brastemp, por meio da Whirlpool, lançou um programa que permite a retirada gratuita de geladeiras usadas diretamente na casa do cliente. Além disso, a proposta inclui a possibilidade de desconto na compra de um novo eletrodoméstico, incentivando a troca de forma mais acessível.

Como funciona o programa da Brastemp

Na prática, o consumidor poderá solicitar a coleta da geladeira antiga por meio de um site. O serviço será gratuito e voltado para equipamentos com mais de 30 quilos, como refrigeradores e outros eletrodomésticos de grande porte.

A expectativa é que o atendimento alcance mais de 5,5 mil municípios em todo o Brasil, com apoio logístico de parceiros, incluindo os Correios. Após a coleta, os aparelhos serão encaminhados para centros de reciclagem.

Desconto na compra de uma nova geladeira

Além da retirada gratuita, o programa também prevê um modelo de “trade-in”. Ou seja, o consumidor entrega o equipamento antigo e recebe um desconto na compra de um novo produto.

Embora os detalhes ainda estejam sendo finalizados, iniciativas semelhantes já chegaram a oferecer até 20% de desconto, o que pode representar uma economia significativa na hora de renovar a geladeira.

Projeto aposta em sustentabilidade e consumo consciente

A ação conta com investimento de cerca de R$ 3 milhões e tem como foco a chamada logística reversa, que busca dar destino correto a produtos descartados.

Além da Whirlpool, o projeto envolve empresas e instituições como a Dow e o Instituto Akatu, que atuam na promoção do consumo consciente e da economia circular.

A proposta também surge como resposta a uma dificuldade comum: o descarte de eletrodomésticos grandes. Diferente de itens menores, como celulares, geladeiras exigem transporte especializado, o que muitas vezes impede o descarte correto.

Iniciativas anteriores já tiveram grande impacto

Programas semelhantes já demonstraram resultados expressivos nos últimos anos. Desde 2023, ações da Whirlpool voltadas ao descarte de eletroeletrônicos já reciclaram milhões de produtos no Brasil.

Com isso, além de facilitar a vida do consumidor, o novo projeto também contribui para reduzir impactos ambientais e incentivar práticas mais sustentáveis no dia a dia.

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