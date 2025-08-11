Ex-deputado federal Aldo Arantes vai lançar livro na Câmara Municipal
Aldo foi presidente da UNE, além de deputado federal constituinte entre 1983 e 1987
O ex-deputado federal Aldo Arantes vai lançar um livro nesta segunda-feira (11), às 19h, na Câmara Municipal de Anápolis, intitulado de “Domínio das Mentes: Do Golpe Militar à Guerra Cultural”.
Ele foi exaltado pelo vereador Rimet Jules (PT) durante a sessão ordinária que lembrou o dia do advogado, profissão de Aldo e também do próprio Rimet.
Nascido em Anápolis, o ex-deputado federal já foi presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), além de ter sido um deputado federal constituinte, que ajudou a elaborar e promulgar a constituição federal, tendo exercido o mandato entre 1983 e 1987.
Aos 86 anos, ele lança o livro que trata de temas como o irracionalismo que habita na negação da ciência, e também dos alicerces e mecanismos ideológicos da extrema-direita ao redor do mundo.