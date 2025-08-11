O símbolo do Wi-Fi tem esse formato por um motivo que ninguém imagina

Apesar de parecer abstrato, o símbolo tem ciência, design e boa intenção por trás de cada curva

Magno Oliver - 11 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Clássico, bonito, bom design, ícone minimalista, o símbolo do Wi-fi é uma referência visual conhecida em praticamente todos os lugares do mundo.

Ele está presente no canto da tela do celular, em placas de cafeteria, aeroporto e no botão do roteador, por exemplo.

Assim, a simbologia visual do ícone traz três ou quatro arcos sobre uma pequena base ou ponto formando o que parece uma espécie de sinal em expansão.

Ao se deparar com o sinal do wi-fi, como você interpreta aquele símbolo? O que explica ele ter esse formato e desenho?

A resposta para o mistério do símbolo do Wi-fi envolve um pouco de física, design de comunicação e ciência invisível, segundo especialistas.

Assim, a sigla vem de Wireless Fidelity e se refere a uma forma de conexão sem fio entre dispositivos por meio de ondas de rádio, que operam normalmente nas faixas de 2.4 GHz e 5 GHz.

Ondas não visíveis ao olho humano e que se propagam pelo ar em todas as direções possíveis, assim como fazem a luz, o som ou qualquer radiação eletromagnética.

Os desenvolvedores explicam que o símbolo tenta representar um sinal invisível que parte de um ponto e se espalha por todos os cantos do ambiente.

O formato foi desenvolvido no final dos anos 1990, quando o Wi-Fi começou a se popularizar como padrão de conectividade doméstica e empresarial.

Segundo registros da Wi-Fi Alliance (organização internacional responsável por certificar dispositivos com essa tecnologia), o design precisava representar alcance, propagação e clareza.

Por isso, os arcos concêntricos foram escolhidos para ilustrar, de forma simples, a dispersão do sinal de rádio.

O ponto na base do ícone simboliza o transmissor (geralmente o roteador), enquanto os arcos mostram a força do sinal se expandindo em torno dele.

Além disso, o número de arcos serve também para indicar a intensidade do sinal: quanto mais arcos preenchidos, mais forte está o sinal.

Essa representação gráfica acabou se tornando um padrão não oficial, adotado por praticamente todos os sistemas operacionais e fabricantes.

