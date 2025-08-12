Homem é preso após ser filmado furtando carro de lava jato em Aparecida de Goiânia

Investigações indicam que suposto autor já havia trabalhado no estabelecimento anteriormente

Gabriella Pinheiro - 12 de agosto de 2025

Homem é preso suspeito de furtar carro, em lava jato em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/ PCGO)

Um homem foi preso pela Polícia Civil (PC), por meio da 7ª Delegacia Distrital de Aparecida de Goiânia, suspeito de furtar um carro de um lava jato. Toda a cena foi registrada por câmeras de segurança.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu na noite de domingo (10) e o suposto autor já havia trabalhado no estabelecimento anteriormente.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem entra no automóvel, dá ré e foge com o veículo.

Ao perceber o furto, a vítima comunicou o ocorrido a Polícia Civil (PC), que iniciou as diligências para localizar o suspeito e o automóvel.

Primeiramente, o carro foi encontrado abandonado em Goiânia e foi devolvido ao proprietário.

Já o suspeito foi encontrado em um bar na cidade, no dia seguinte, e levado até à Delegacia, onde foi autuado pelo crime de furto qualificado.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

