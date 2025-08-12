Homem é preso após ser filmado furtando carro de lava jato em Aparecida de Goiânia
Investigações indicam que suposto autor já havia trabalhado no estabelecimento anteriormente
Um homem foi preso pela Polícia Civil (PC), por meio da 7ª Delegacia Distrital de Aparecida de Goiânia, suspeito de furtar um carro de um lava jato. Toda a cena foi registrada por câmeras de segurança.
De acordo com as investigações, o crime ocorreu na noite de domingo (10) e o suposto autor já havia trabalhado no estabelecimento anteriormente.
Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem entra no automóvel, dá ré e foge com o veículo.
Ao perceber o furto, a vítima comunicou o ocorrido a Polícia Civil (PC), que iniciou as diligências para localizar o suspeito e o automóvel.
Primeiramente, o carro foi encontrado abandonado em Goiânia e foi devolvido ao proprietário.
Já o suspeito foi encontrado em um bar na cidade, no dia seguinte, e levado até à Delegacia, onde foi autuado pelo crime de furto qualificado.
