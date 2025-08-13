WhatsApp quer permitir que até quem não gostaria receba mensagem do aplicativo

A ideia é aumentar a interoperabilidade, ou seja, facilitar o contato entre usuários

Pedro Ribeiro - 13 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O WhatsApp está sempre buscando formas de facilitar a comunicação entre as pessoas.

Agora, a novidade é que o WhatsApp quer permitir que até quem não tem o aplicativo instalado possa receber mensagens.

Isso mesmo: em breve, qualquer pessoa poderá receber uma mensagem pelo WhatsApp, mesmo sem ter uma conta ativa no smartphone.

Quer entender melhor como isso vai funcionar?

Essa nova função, chamada de “chats de convidados”, começou a ser testada no último dia 5. A ideia é aumentar a interoperabilidade, ou seja, facilitar o contato entre usuários do WhatsApp e quem não usa o aplicativo. Com essa novidade, você poderá enviar mensagens a quem não tem o WhatsApp, por meio de um link especial que será compartilhado.

Como funciona o envio de mensagens para quem não tem WhatsApp?

Na versão beta 2.25.22.13 para Android, qualquer usuário pode enviar mensagens para quem não tem o WhatsApp instalado. Isso acontece porque o aplicativo cria um chat temporário para esses “convidados”. Mas atenção: esses chats de convidados são limitados. Eles permitem apenas o envio de texto simples. Então, se você quiser enviar fotos, vídeos, áudios ou até fazer chamadas, isso só será possível se o destinatário tiver uma conta completa no WhatsApp.

Limitações e segurança dos chats de convidados

Outra limitação importante é que esses chats são individuais. Ou seja, você não pode criar grupos com pessoas que não têm WhatsApp. Apesar disso, todas as mensagens trocadas nesses chats temporários são protegidas por criptografia, garantindo privacidade e segurança na conversa. O usuário convidado verá uma interface parecida com o WhatsApp Web, o que facilita o uso mesmo para quem não está acostumado com o aplicativo.

Quando essa função estará disponível para todos?

Por enquanto, não há uma data oficial para o lançamento dessa função para todos os usuários. O WhatsApp ainda está testando a ferramenta para ajustar detalhes e garantir que tudo funcione bem. Mas é certo que essa novidade promete mudar a forma como nos comunicamos pelo aplicativo.

Por que essa novidade pode ser útil para você?

Se você tem amigos ou familiares que não usam o WhatsApp, essa função pode facilitar bastante o contato. Além disso, ela pode ajudar em situações onde o destinatário não quer ou não pode instalar o aplicativo, mas ainda assim precisa receber uma mensagem sua. O WhatsApp está se tornando cada vez mais acessível, e essa novidade é um passo importante para conectar ainda mais pessoas.

