Mulher é presa em Goiânia após PM descobrir o que ela levava em caixa de bolinhos

Aos policiais, ela disse que os entorpecentes eram do marido e que só estava realizando a entrega

Davi Galvão - 14 de agosto de 2025

Mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas. (Foto: Divulgação/PM)

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar (PM), suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, no Setor Flores do Cerrado, em Goiânia. Em uma caixa de bolinhos, ela levava aproximadamente R$ 250 mil em entorpecentes.

Durante a abordagem, os policiais encontraram quatro porções de cocaína em um recipiente de papelão que a suspeita carregava. Em buscas na residência dela, mais uma porção da droga foi localizada.

A mulher afirmou a PM que os entorpecentes pertenciam ao marido, que teria pedido que ela entregasse a caixa a um homem desconhecido.

A cocaína apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 250 mil.

Após a prisão, a suspeita e a droga foram levadas à Central Geral de Flagrantes, onde permanecem à disposição da autoridade policial.

