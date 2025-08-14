Mulher é presa em Goiânia após PM descobrir o que ela levava em caixa de bolinhos
Aos policiais, ela disse que os entorpecentes eram do marido e que só estava realizando a entrega
Uma mulher foi presa pela Polícia Militar (PM), suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, no Setor Flores do Cerrado, em Goiânia. Em uma caixa de bolinhos, ela levava aproximadamente R$ 250 mil em entorpecentes.
Durante a abordagem, os policiais encontraram quatro porções de cocaína em um recipiente de papelão que a suspeita carregava. Em buscas na residência dela, mais uma porção da droga foi localizada.
A mulher afirmou a PM que os entorpecentes pertenciam ao marido, que teria pedido que ela entregasse a caixa a um homem desconhecido.
A cocaína apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 250 mil.
Após a prisão, a suspeita e a droga foram levadas à Central Geral de Flagrantes, onde permanecem à disposição da autoridade policial.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!