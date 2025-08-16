Saiba quem é a influenciadora de Goiânia apontada como novo amor de Zé Felipe

Jovem viu número de seguidores explodir após os boatos e limitou comentários no Instagram

Gabriella Pinheiro - 16 de agosto de 2025

Victória Miranda e Zé Felipe: vem casal por aí? (Foto: Reprodução)

O nome da influenciadora Victória Miranda, de 23 anos, ganhou os holofotes nos últimos dias depois de ser apontada como o possível novo amor do cantor Zé Felipe, filho de Leonardo. Natural do Rio de Janeiro e radicada em Goiânia, a jovem viu suas redes sociais explodirem após a repercussão.

Em pouco tempo, Victória ganhou mais de 100 mil seguidores no Instagram, chegando perto da marca de 390 mil. O crescimento repentino fez com que ela até limitasse os comentários em suas publicações para conter a enxurrada de mensagens.

Segundo o portal Mais Goiás, o sertanejo e a influenciadora teriam trocado beijos durante uma festa privada em Goiânia, fato que teria motivado a movimentação intensa nas redes. A assessoria do cantor, porém, negou qualquer envolvimento amoroso.

Sem comentar diretamente sobre os boatos, Victória segue compartilhando conteúdos relacionados a relacionamento, lifestyle e moda, temas que já marcam sua atuação digital. No TikTok, plataforma em que soma mais de 2 milhões de seguidores, ela publica dancinhas, dublagens engraçadas e inspirações de looks.

Essa não foi a primeira vez que Victória apareceu ligada à família de Leonardo. Em março deste ano, foi vista ao lado de Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe, em um show em Morrinhos, logo após o término dele com a ex-BBB Hariany Almeida.

A influenciadora também mantém uma amizade próxima com Duda Freire, uma das melhores amigas de Virginia Fonseca, trocando elogios e interações frequentes nas redes.

Com a exposição recente, Victória Miranda entrou de vez no radar da mídia e se tornou um dos nomes mais comentados da cena digital goiana.

