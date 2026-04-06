IPVA para ciclomotores: novas regras do Contran confirmam obrigatoriedade de placa e CNH para esses veículos em 2026

IPVA para ciclomotores: novas regras do Contran confirmam obrigatoriedade de placa e CNH para esses veículos em 2026

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Motoristas por aplicativo esperam por entregas.
Motoristas por aplicativo esperam por entregas. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

As regras para circulação de ciclomotores no Brasil passaram por mudanças importantes. A obrigatoriedade de placa e CNH para esses veículos em 2026 já foi confirmada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o que altera diretamente a rotina de milhares de condutores.

A nova regulamentação busca ampliar o controle e a segurança no trânsito.

O que muda para os ciclomotores

Com as novas regras, ciclomotores — veículos de até 50 cilindradas — passam a exigir regularização completa.

Leia também

Agora, os condutores devem:

  • registrar o veículo
  • emplacar o ciclomotor
  • possuir habilitação adequada

Assim, a circulação sem esses requisitos passa a ser considerada irregular.

CNH ou ACC será obrigatória

Para conduzir ciclomotores, o motorista deverá ter:

  • CNH na categoria A
    ou
  • ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotor)

Além disso, será necessário cumprir exigências como exames médicos e curso de formação.

IPVA passa a ser exigido

Outra mudança importante envolve o pagamento de tributos.

Com o registro e emplacamento, os ciclomotores passam a integrar o sistema de veículos, o que pode incluir:

  • cobrança de IPVA (dependendo do estado)
  • licenciamento anual
  • taxas administrativas

Portanto, o custo de manutenção tende a aumentar.

Objetivo das novas regras

Segundo o Contran, a medida busca:

  • aumentar a segurança no trânsito
  • reduzir acidentes envolvendo ciclomotores
  • garantir identificação dos veículos

Além disso, a fiscalização se torna mais eficiente com a padronização.

Quem será impactado

As mudanças afetam principalmente:

  • usuários de “cinquentinhas”
  • entregadores
  • trabalhadores que utilizam esses veículos no dia a dia

Por isso, a adaptação será necessária para evitar penalidades.

Penalidades para quem não se regularizar

Quem não cumprir as novas exigências poderá sofrer:

  • multa
  • apreensão do veículo
  • pontos na CNH

Assim, a regularização se torna essencial para continuar circulando.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.