IPVA para ciclomotores: novas regras do Contran confirmam obrigatoriedade de placa e CNH para esses veículos em 2026
IPVA para ciclomotores: novas regras do Contran confirmam obrigatoriedade de placa e CNH para esses veículos em 2026
As regras para circulação de ciclomotores no Brasil passaram por mudanças importantes. A obrigatoriedade de placa e CNH para esses veículos em 2026 já foi confirmada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o que altera diretamente a rotina de milhares de condutores.
A nova regulamentação busca ampliar o controle e a segurança no trânsito.
O que muda para os ciclomotores
Com as novas regras, ciclomotores — veículos de até 50 cilindradas — passam a exigir regularização completa.
Agora, os condutores devem:
- registrar o veículo
- emplacar o ciclomotor
- possuir habilitação adequada
Assim, a circulação sem esses requisitos passa a ser considerada irregular.
CNH ou ACC será obrigatória
Para conduzir ciclomotores, o motorista deverá ter:
- CNH na categoria A
ou
- ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotor)
Além disso, será necessário cumprir exigências como exames médicos e curso de formação.
IPVA passa a ser exigido
Outra mudança importante envolve o pagamento de tributos.
Com o registro e emplacamento, os ciclomotores passam a integrar o sistema de veículos, o que pode incluir:
- cobrança de IPVA (dependendo do estado)
- licenciamento anual
- taxas administrativas
Portanto, o custo de manutenção tende a aumentar.
Objetivo das novas regras
Segundo o Contran, a medida busca:
- aumentar a segurança no trânsito
- reduzir acidentes envolvendo ciclomotores
- garantir identificação dos veículos
Além disso, a fiscalização se torna mais eficiente com a padronização.
Quem será impactado
As mudanças afetam principalmente:
- usuários de “cinquentinhas”
- entregadores
- trabalhadores que utilizam esses veículos no dia a dia
Por isso, a adaptação será necessária para evitar penalidades.
Penalidades para quem não se regularizar
Quem não cumprir as novas exigências poderá sofrer:
- multa
- apreensão do veículo
- pontos na CNH
Assim, a regularização se torna essencial para continuar circulando.
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