IPVA para ciclomotores: novas regras do Contran confirmam obrigatoriedade de placa e CNH para esses veículos em 2026

IPVA para ciclomotores: novas regras do Contran confirmam obrigatoriedade de placa e CNH para esses veículos em 2026

Gabriel Yuri Souto - 06 de abril de 2026

Motoristas por aplicativo esperam por entregas. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

As regras para circulação de ciclomotores no Brasil passaram por mudanças importantes. A obrigatoriedade de placa e CNH para esses veículos em 2026 já foi confirmada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o que altera diretamente a rotina de milhares de condutores.

A nova regulamentação busca ampliar o controle e a segurança no trânsito.

O que muda para os ciclomotores

Com as novas regras, ciclomotores — veículos de até 50 cilindradas — passam a exigir regularização completa.

Agora, os condutores devem:

registrar o veículo

emplacar o ciclomotor

possuir habilitação adequada

Assim, a circulação sem esses requisitos passa a ser considerada irregular.

CNH ou ACC será obrigatória

Para conduzir ciclomotores, o motorista deverá ter:

CNH na categoria A

ou

ou ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotor)

Além disso, será necessário cumprir exigências como exames médicos e curso de formação.

IPVA passa a ser exigido

Outra mudança importante envolve o pagamento de tributos.

Com o registro e emplacamento, os ciclomotores passam a integrar o sistema de veículos, o que pode incluir:

cobrança de IPVA (dependendo do estado)

licenciamento anual

taxas administrativas

Portanto, o custo de manutenção tende a aumentar.

Objetivo das novas regras

Segundo o Contran, a medida busca:

aumentar a segurança no trânsito

reduzir acidentes envolvendo ciclomotores

garantir identificação dos veículos

Além disso, a fiscalização se torna mais eficiente com a padronização.

Quem será impactado

As mudanças afetam principalmente:

usuários de “cinquentinhas”

entregadores

trabalhadores que utilizam esses veículos no dia a dia

Por isso, a adaptação será necessária para evitar penalidades.

Penalidades para quem não se regularizar

Quem não cumprir as novas exigências poderá sofrer:

multa

apreensão do veículo

pontos na CNH

Assim, a regularização se torna essencial para continuar circulando.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!