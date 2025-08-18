6 passos que uma pessoa que quer se recolocar no mercado de trabalho deve seguir

Seguindo esses passos, você aumenta suas chances de conquistar uma nova oportunidade

Pedro Ribeiro - 18 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Entrar ou retornar ao mercado de trabalho pode parecer um grande desafio, especialmente em tempos de alta concorrência.

No entanto, com organização e estratégia, é totalmente possível conquistar novas oportunidades.

Além disso, seguir alguns passos práticos ajuda a se destacar dos demais candidatos e aumentar as chances de sucesso.

Por isso, se você está em busca de uma recolocação profissional, confira as dicas que preparamos para você.

1. Atualize seu currículo

O primeiro passo para voltar ao mercado de trabalho é revisar o currículo. Ele deve ser objetivo, claro e conter apenas informações relevantes. Além disso, destaque suas experiências mais recentes e habilidades que realmente se conectem com a vaga desejada. Lembre-se: um bom currículo abre portas.

2. Invista em cursos e capacitação

O aprendizado contínuo é essencial. Cursos online gratuitos ou de baixo custo podem enriquecer sua formação. Dessa forma, você mostra ao recrutador que está atualizado e comprometido com o desenvolvimento profissional. Assim, suas chances de conquistar uma vaga aumentam.

3. Use o networking a seu favor

Estar presente em redes profissionais e manter contato com colegas de área pode fazer a diferença. Muitas vagas no mercado de trabalho são preenchidas por indicações. Portanto, participe de eventos, converse com pessoas da sua rede e compartilhe seus objetivos.

4. Fortaleça sua presença digital

Hoje em dia, recrutadores pesquisam candidatos nas redes sociais. Por isso, mantenha seus perfis organizados e profissionais. Além disso, plataformas como o LinkedIn são ótimas para mostrar suas conquistas, compartilhar conhecimento e se conectar com empresas.

5. Prepare-se para entrevistas

Treinar respostas para perguntas comuns e conhecer bem a empresa são atitudes fundamentais. Assim, você demonstra interesse e confiança. Além disso, cuide da postura, da comunicação e até mesmo da linguagem corporal. Cada detalhe conta para transmitir credibilidade.

6. Seja persistente e organizado

O processo de recolocação pode levar tempo. No entanto, manter disciplina, anotar as vagas em que se candidatou e acompanhar retornos ajuda a não se perder no caminho. A persistência é uma das maiores aliadas para voltar ao mercado de trabalho com sucesso.

