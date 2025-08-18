O valor das entidades filantrópicas em Goiás

Reconhecer essas instituições é valorizar a dignidade e o cuidado com as pessoas

Antônio Gomide - 18 de agosto de 2025

Vila São Cottolengo foi homenageada na Alego nesta segunda-feira (18). (Foto: Arquivo Pessoal)

O trabalho das entidades filantrópicas é um gesto de amor que transforma vidas. Reconhecer essas instituições é valorizar a dignidade e o cuidado com as pessoas em Goiás.

Hoje, na Assembleia Legislativa, tivemos a honra de homenagear a Vila São Cottolengo. Por mais de 70 anos, essa instituição tem sido referência no atendimento a pessoas com deficiência, oferecendo carinho, acolhimento e cuidado a centenas de pacientes de todo o estado diariamente.

O trabalho filantrópico em Goiás, porém, vai muito além dessa instituição. Santas Casas, o Hospital Araújo Jorge, a Fundação Banco de Olhos e tantas outras entidades tornam a vida de milhares de goianos mais digna, fortalecendo a rede de atendimento e oferecendo esperança e assistência a quem precisa.

Nosso mandato tem orgulho de somar esforços a essa missão. Destinamos emendas que possibilitam reformas, aquisição de equipamentos e custeio de serviços, ampliando o atendimento e garantindo condições mais humanas e eficazes para todos os usuários.

Goiás avança quando o poder público e as entidades filantrópicas caminham juntos. O serviço comum prestado reflete o compromisso de construir um estado mais justo, solidário e acolhedor.