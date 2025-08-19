6 produtos que quem tem menos de 25 anos não encontra mais nos supermercados

Para a geração atual, esses produtos que antes eram extremamente populares, hoje são completamente desconhecidos

Ruan Monyel - 19 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/O Noventista)

Com o passar dos anos, muitos produtos que já foram comuns nas prateleiras dos supermercados simplesmente desapareceram. Alguns saíram de linha, outros foram substituídos por versões modernas e, em alguns casos, simplesmente deixaram de existir.

Para quem tem menos de 25 anos, a maioria desses itens pode parecer até desconhecida, mas para gerações anteriores eles marcaram época.

1. Bala Soft

A Bala Soft foi um clássico dos anos 80 e 90. Conhecida pelo formato arredondado e pelas cores vibrantes, marcou a infância de muita gente.

No entanto, acabou sendo retirada do mercado após polêmicas relacionadas ao risco de engasgo. Hoje, quem tem menos de 25 anos provavelmente nunca viu esse doce famoso.

2. Chocolate Surpresa

Lançado pela Nestlé, o Chocolate Surpresa era mais do que um simples doce. Ele vinha acompanhado de figurinhas colecionáveis sobre animais e natureza, o que tornava a experiência ainda mais especial.

Muito popular nos anos 80 e 90, deixou de ser fabricado nos anos 2000, e até hoje é lembrado com nostalgia pelos mais velhos.

3. Tazos

Os tazos foram um dos maiores sucessos entre os brindes de salgadinhos nos anos 90 e início dos anos 2000. Pequenos discos de plástico coloridos, vinham dentro das embalagens de marcas famosas.

Inspirados em personagens de desenhos animados e filmes, eram usados em jogos de coleção e disputa, em que o objetivo era virar ou conquistar as peças do adversário.

4. Leite de saquinho

Embora ainda existam, antes da popularização das caixinhas longa vida, o leite vendido em saquinhos era o mais popular de todos.

Essa forma de armazenamento exigia muito cuidado, já que o produto era mais perecível. Esse formato foi sendo substituído.

5. MP3

O MP3 revolucionou a forma de ouvir música no final dos anos 1990 e início dos 2000. Compacto e portátil, permitia armazenar músicas em um único dispositivo, algo impensável na época dos CDs.

Embora hoje tenha sido substituído pelos serviços de streaming, o MP3 permanece como um ícone nostálgico da tecnologia que marcou uma geração.

6. Cigarros de chocolate

Esse doce, que imitava um maço de cigarros, foi febre entre as crianças nos anos 80 e 90. Contudo, acabou proibido por incentivar o hábito de fumar.

O produto, que misturava diversão com sabor, deixou de existir e atualmente seria inimaginável em um supermercado.

