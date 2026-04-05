Venezuelano com histórico de alta periculosidade morre após troca de tiros com a Rotam em Goiânia

Suspeito tentou cometer triplo homicídio e reagiu à abordagem policial

Da Redação - 05 de abril de 2026

Suspeito foi baleado durante o confronto e chegou a receber socorro no local, mas não resistiu aos ferimentos. (Foto: Divulgação/@cpcpmgo)

Um jovem de 27 anos, de nacionalidade venezuelana e com histórico de alta periculosidade, morreu em confronto com equipes da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) após tentar cometer um triplo homicídio em Goiânia.

Conforme informações divulgadas pela polícia, o suspeito teria se mudado para Goiás com o intuito de cometer crimes.

O caso teve início na última sexta-feira (03), quando equipes da Rotam receberam informações sobre uma tentativa de triplo homicídio ocorrida na Praça da Paz.

Diante da gravidade da situação, uma força-tarefa foi montada para identificar e localizar os envolvidos.

Durante a ação, uma das equipes da Rotam conseguiu prender um dos criminosos que participou da tentativa de triplo homicídio. Em seguida, outra equipe recebeu informações de que o segundo criminoso estaria escondido no Jardim Clarissa.

Ao se deslocarem para o local e realizarem a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros, revidando a agressão.

O suspeito foi baleado durante o confronto e chegou a receber socorro no local, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Com ele, foi encontrada uma pistola calibre .40 e o veículo utilizado no crime.

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