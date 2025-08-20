10 falas que atraem coisas ruins e muita gente diz quase todos os dias

Embora muitas dessas falas sejam ditas de forma automática, elas acabam atraindo consequências indesejadas

Ruan Monyel - 20 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Rodolfo Clix)

As falas que usamos no dia a dia têm mais poder do que imaginamos. Diversos especialistas em comportamento humano afirmam que frases repetidas constantemente influenciam não apenas a forma como pensamos, mas também a maneira como enfrentamos situações.

Embora muitas dessas falas sejam ditas de forma automática, sem grande reflexão, elas acabam atraindo consequências indesejadas. A força da repetição transforma pensamentos em padrões e, com o tempo, isso pode afetar a forma como vemos a vida e como lidamos com os desafios.

10 falas que atraem coisas ruins e muita gente diz quase todos os dias

1. “Eu não consigo” – Limita a autoconfiança e impede que a pessoa tente superar obstáculos.

2. “Nada na minha vida dá certo” – Reforça a ideia de fracasso constante, sem abrir espaço para conquistas.

3. “Tudo dá errado comigo” – Cria uma visão pessimista que bloqueia novas oportunidades.

4. “Eu não mereço isso” – Afeta diretamente a autoestima e a capacidade de buscar coisas saudáveis para a vida.

5. “Não adianta tentar” – Transmite desistência antes mesmo do esforço, alimentando o fracasso.

A psicologia explica que falas negativas reforçam crenças limitantes, moldando comportamentos e dificultando o desenvolvimento pessoal. Quando repetidas todos os dias, essas frases criam um ambiente interno desfavorável, que pode resultar em desânimo constante, baixa autoestima e até problemas de saúde mental.

6. “Sou azarado(a)” – Reforça uma crença negativa que pode influenciar as escolhas do dia a dia.

7. “Eu odeio minha vida” – Além de pesar emocionalmente, pode agravar sentimentos de tristeza e desmotivação.

8. “Ninguém gosta de mim” – Estimula o isolamento e a insegurança nos relacionamentos.

9. “Eu nunca vou conseguir melhorar” – Diminui a esperança e bloqueia o crescimento pessoal.

10. “Não vale a pena” – Inibe a motivação para investir em novas tentativas ou experiências.

Em vez de dizer “eu não consigo”, optar por “ainda não aprendi, mas vou tentar” muda completamente a forma como o cérebro interpreta os desafios.

Assim, cuidar das palavras é também cuidar da mente. Pequenas mudanças nas falas podem abrir espaço para novas oportunidades, aumentar a confiança e melhorar a qualidade de vida. Afinal, o que se repete diariamente tem impacto direto em nossa motivação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.