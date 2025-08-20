Como saber se a mensagem no WhatsApp foi lida mesmo com o visto desativado, segundo técnicos

Técnicos revelam que visto azul desativado não impede sinais sutis de leitura no mensageiro

Magno Oliver - 20 de agosto de 2025

(Imagem: Ilustração)

Você é daquelas pessoas que enviam uma mensagem no WhatsApp e já fica com a ansiedade em alta para saber se a pessoa leu? Muita gente altera as configurações no mensageiro para que ninguém saiba que elas visualizaram o conteúdo.

Desativar o visto azul no WhatsApp é uma medida comum para quem busca mais privacidade e não quer passar por algum tipo de incômodo. Segundo técnicos em segurança digital e desenvolvedores de apps, essa configuração não impede que a leitura de mensagens deixe rastros perceptíveis, principalmente para quem observa com atenção o comportamento do contato que deseja se comunicar.

Eles explicam que a primeira dica envolve as respostas indiretas. Se o destinatário interage com assuntos citados na sua mensagem, sem ter respondido diretamente, é um indício claro de leitura. Outra pista está no status online: se a pessoa ficou online pouco após o envio da mensagem e não respondeu, há grandes chances de que ela tenha lido pela tela de notificação.

Outra recomendação é observar o uso dos áudios enviados na conversa. Mesmo sem o visto azul, o WhatsApp mantém o indicador de reprodução de voz com dois traços azuis no caso de áudios. Isso revela que o conteúdo foi acessado, mesmo sem uma resposta direta.

Além disso, mensagens em grupos sempre mostram quem visualizou, mesmo que a pessoa tenha o recurso de leitura desativado em conversas privadas. Também dá para mandar uma foto de visualização única,já que o mensageiro mostra se o destinatário já abriu ela ou não.

