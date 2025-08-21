Moradores denunciam que Prefeitura de Trindade estaria vendendo jazigos ocupados

Caso foi registrado na Polícia Civil, que está investigando situação

Gabriella Pinheiro - 21 de agosto de 2025

Cemitério Municipal, em Trindade, em Goiás. (Foto: Prefeitura de Trindade)

Moradores de Trindade, em Goiás, acusam a Prefeitura municipal de estar vendendo jazigos ocupados no Cemitério Municipal. Uma das vítimas, foi o motorista Ademar Alves de Souza.

Em entrevista ao Balanço Geral, ele afirma que havia comprado um jazigo e que costumava frequentar o local, onde estavam os restos mortais da mãe e da irmã.

A última ida, no entanto, foi marcada por uma surpresa nada agradável: outra pessoa havia sido enterrada no mesmo espaço e as ossadas das familiares não estavam no espaço.

Segundo ele, houve alterações no jazigo como a colocação de uma parte de cimento em cima, além da numeração da quadra e do lote, que estavam alteradas.

Ao procurar a Administração do local, foi confirmado que uma pessoa havia sido enterrada e não sabia onde estavam os restos mortais dos familiares.

“Eu senti muito, porque estavam aqui a minha mãe e minha irmã. E quando fiquei sabendo que outra pessoa estava ali enterrada, fiquei completamente chocado”, diz.

Uma das questões que mais chama atenção é que, por se tratar de um cemitério municipal, a venda de jazigos não deveria ocorrer. Ademar, por exemplo, chegou a pagar R$ 300 pelo terreno.

Quem também denunciou uma situação similar foi o autônomo Jovânio Cláudio Oliveira, que afirma que uma pessoa foi sepultada no jazigo da família dele sem autorização. O caso foi registrado na Polícia Civil (PC) que está investigando a situação.

“Tentaram abafar a situação oferecendo outro jazigo, mas de pronto foi negado. […] Houve uma violação na sepultura da minha família, e vamos tomar as medidas cabíveis”, declarou.

Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura de Trindade informou que os enterros realizados em jazigos do Cemitério Municipal ocorrem apenas mediante apresentação da documentação obrigatória.

Já sobre a suposta venda de túmulos, a gestão afirmou que apenas retomou a posse de jazigos abandonados ou sem identificação, e que todas as notificações foram feitas previamente, por meio de publicação no Diário Oficial, conforme prevê a legislação. Diante da ausência de manifestação dos responsáveis, as concessões foram encerradas.

A Prefeitura ainda destacou que os restos mortais foram transferidos para o ossuário municipal, liberando novas gavetas para sepultamentos.

Leia a nota:

A Prefeitura de Trindade informa que os enterros realizados em jazigos no Cemitério Municipal ocorrem apenas mediante apresentação da documentação obrigatória.

Quanto à suposta venda de túmulos, esclarece-se que a Prefeitura apenas retomou a posse de jazigos abandonados ou sem identificação. Essas situações foram notificadas previamente por meio de publicação em Diário Oficial, conforme prevê a legislação, e, diante da ausência de manifestação dos responsáveis, as concessões foram encerradas. Os restos mortais foram devidamente transferidos para o ossuário municipal, liberando novas gavetas para sepultamentos.

Todos os recolhimentos de taxas referentes aos serviços funerários são realizados exclusivamente por meio do Documento Único de Arrecadação Municipal (DUAM). Assim, não há qualquer tipo de comercialização de túmulos por parte da Prefeitura.

Caso haja denúncias sobre práticas ilícitas envolvendo venda de jazigos, a gestão municipal se coloca à disposição para receber as informações e encaminhar os devidos procedimentos investigativos.

