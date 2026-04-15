Apostas de duas cidades de Goiás acertam números na Mega-Sena; confira o resultado

Próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (16), com montante acumulado em R$ 52 milhões

Davi Galvão Davi Galvão -
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 45 milhões
Imagem ilustrativa de cartelas da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Muito embora nenhum participante tenha cravado as seis dezenas necessárias para levar o prêmio acumulado de R$ 45 milhões do sorteio de número 2996 da Mega-Sena, dois goianos sortudos garantiram ao menos uma fatia do montante, acertando cinco das combinações.

Os números, sorteados nesta terça-feira (14), foram 07 – 09 – 27 – 38 – 49 – 52.

Já dos felizardos goianos que garantiram parte do montante, uma das apostas foi registrada em Campinorte e outra em Trindade.

Leia também

Em ambos os casos, os jogos foram feitos no formato dimples, isto é, sem ser bolão e renderam para cada sortudo a bagatela de R$25.112,52.

Outras 76 apostas ao redor do país também acertaram a quina e 4.220 jogos acertaram pelo menos uma quadra.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2997, deve ser realizado na noite desta quinta-feira (16), com prêmio estimado em R$ 52 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.