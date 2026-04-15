Apostas de duas cidades de Goiás acertam números na Mega-Sena; confira o resultado

Próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (16), com montante acumulado em R$ 52 milhões

Davi Galvão - 15 de abril de 2026

Imagem ilustrativa de cartelas da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Muito embora nenhum participante tenha cravado as seis dezenas necessárias para levar o prêmio acumulado de R$ 45 milhões do sorteio de número 2996 da Mega-Sena, dois goianos sortudos garantiram ao menos uma fatia do montante, acertando cinco das combinações.

Os números, sorteados nesta terça-feira (14), foram 07 – 09 – 27 – 38 – 49 – 52.

Já dos felizardos goianos que garantiram parte do montante, uma das apostas foi registrada em Campinorte e outra em Trindade.

Em ambos os casos, os jogos foram feitos no formato dimples, isto é, sem ser bolão e renderam para cada sortudo a bagatela de R$25.112,52.

Outras 76 apostas ao redor do país também acertaram a quina e 4.220 jogos acertaram pelo menos uma quadra.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2997, deve ser realizado na noite desta quinta-feira (16), com prêmio estimado em R$ 52 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

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