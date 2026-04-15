Anápolis terá novo feirão de emprego com vagas para diversas áreas

Pacote de benefícios inclui assistência médica, odontológica e seguro de vida para contratações em regime CLT

Pedro Pedro Ribeiro -
Anápolis terá novo feirão de emprego com vagas para diversas áreas
(Foto: Divulgação)

Uma empresa do setor logístico vai realizar dois feirões de emprego em Anápolis ao longo do mês de abril, com dezenas de oportunidades disponíveis.

As ações estão previstas para os dias 16 e 23, a partir das 8h.

Durante os eventos, equipes da empresa receberão currículos, apresentarão a companhia aos candidatos e orientarão sobre as vagas abertas.

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Ao todo, serão ofertadas mais de 50 vagas, com contratação em regime CLT e oportunidades também voltadas para pessoas com deficiência (PcD).

As vagas contemplam turnos vespertino e noturno.

Entre os benefícios oferecidos estão vale-refeição, vale-alimentação, transporte ou fretado, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e acesso a programas de bem-estar.

Há oportunidades para diferentes funções, como auxiliar de serviços gerais, auxiliar operacional, assistente de logística, conferente, conferente de pátio, líder operacional, operador de empilhadeira, operador de transpaleteira e motorista carreteiro interno.

Candidatos de todas as idades podem participar do processo seletivo.

Também é possível enviar currículo previamente por meio do WhatsApp: (11) 95050-9253.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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