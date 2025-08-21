Os planos desses signos vão finalmente dar certo antes de agosto acabar, segundo astrólogos

Movimentos astrais estão alinhados para destravar situações que antes estavam paradas, trazendo clareza e favorecendo decisões mais assertivas

Gabriella Licia - 21 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels/Andrea Piacquadio)

Todo mundo já fez planos que pareciam não sair do papel. Seja um projeto profissional, uma mudança pessoal ou até mesmo um sonho que parecia distante, a vida nem sempre segue o ritmo que desejamos. No entanto, a astrologia mostra que, em determinados períodos, alguns signos recebem uma energia especial que favorece a realização de metas e abre caminhos para conquistas importantes.

De acordo com astrólogos, o fim de agosto promete ser um período de virada para alguns nativos.

Isso porque os movimentos astrais estão alinhados para destravar situações que antes estavam paradas, trazendo clareza e favorecendo decisões mais assertivas. É o momento em que a paciência finalmente será recompensada e os esforços darão frutos.

O período também será marcado por maior confiança, determinação e uma dose extra de sorte. Esses fatores combinados ajudam a transformar intenções em realidade, impulsionando mudanças que podem marcar o início de uma nova fase.

Para quem vinha enfrentando obstáculos, essa é a oportunidade de ver os planos se concretizando.

Veja quais são os signos que terão seus planos finalmente dando certo antes do fim de agosto:

Áries

A energia ariana estará ainda mais intensa, favorecendo atitudes ousadas e decisões rápidas. Projetos que estavam travados começam a ganhar movimento, principalmente em questões profissionais e pessoais que exigem coragem.

Virgem

Com o Sol iluminando o signo durante este período, virgem ganha clareza e organização para colocar as ideias em prática. É o momento de ver resultados concretos, principalmente em metas ligadas a carreira e saúde.

Escorpião

Escorpianos sentem uma onda de motivação e intuição aflorada. Questões emocionais encontram equilíbrio e abrem espaço para avanços em planos importantes, seja em relacionamentos ou conquistas financeiras.

Aquário

A criatividade e a originalidade típicas do signo estão em alta. Projetos inovadores ou mudanças inesperadas ganham apoio do universo, trazendo conquistas rápidas e satisfatórias.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!