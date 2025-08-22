Homens ou mulheres: pesquisa revela quem são os verdadeiros provedores das casas em Goiás

Cenário em Goiás foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Paulo Roberto Belém - 22 de agosto de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Secom)

Mais um cenário em Goiás foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (22). Desta vez, o dado é relacionado à aferição de quem, entre homens ou mulheres, são provedores em casa.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua, 50,1% do total de domicílios do estado, em 2024, tinham como responsável as mulheres, sendo o maior percentual da série histórica.

Essa tendência, segundo o IBGE, começou a ser realidade em nível de Brasil em 2022, quando 51,2% representavam o dado a favor das mulheres. Para se ter uma ideia, em 2014, apenas 33,7% dos domicílios tinham o público feminino “mandando em casa”.

Nos anos seguintes ao do mínimo percentual registrado, o cenário para as mulheres foi gradativamente crescendo, ano a ano: 34,1% (2015), 38,2% (2016), 38,9% (2017), 37,9% (2018), 43,2% (2019), 42,6% (2020) e 47,3% (2021).

Um ano emblemático, considerando este quesito, foi o de 2022, quando exatamente 50% das mulheres e 50% dos homens eram os provedores de casa em Goiás.

Depois desse “meio a meio”, no ano seguinte, em 2023, o percentual do público masculino superou com 51,8%, antes de ser superado pelo público feminino em 2024.

