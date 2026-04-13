Bombeiros são acionados para conter incêndio na Burger Box, em Anápolis
Equipes atuaram no controle do fogo e evitaram que situação se agravasse
Um incêndio registrado na noite desta segunda-feira (13) assustou clientes e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros em Anápolis.
O caso aconteceu na sanduicheria Burger Box, localizada no bairro Itamaraty.
Informações iniciais apontam que o fogo começou rapidamente e gerou grande quantidade de fumaça, causando correria entre as pessoas que estavam no local.
Conforme apuração do Portal 6, a situação foi classificada como incêndio urbano em estabelecimento comercial, além de atendimento por possível intoxicação por fumaça.
Equipes dos bombeiros foram acionadas e atuaram no combate às chamas, conseguindo controlar o incêndio antes que ele se espalhasse para áreas próximas.
Apesar do susto, não há confirmação de vítimas em estado grave até o momento.
Em publicação nas redes sociais, o Burger Box afirmou que o fogo foi contido rapidamente e que os danos não foram considerados críticos.
A empresa também agradeceu a atuação dos bombeiros e pediu apoio da comunidade.
As causas do incêndio ainda devem ser investigadas.
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