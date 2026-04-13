Bombeiros são acionados para conter incêndio na Burger Box, em Anápolis

Equipes atuaram no controle do fogo e evitaram que situação se agravasse

Pedro Pedro Ribeiro -
Bombeiros são acionados para conter incêndio na Burger Box, em Anápolis
(Foto: Reprodução)

Um incêndio registrado na noite desta segunda-feira (13) assustou clientes e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros em Anápolis.

O caso aconteceu na sanduicheria Burger Box, localizada no bairro Itamaraty.

Informações iniciais apontam que o fogo começou rapidamente e gerou grande quantidade de fumaça, causando correria entre as pessoas que estavam no local.

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Conforme apuração do Portal 6, a situação foi classificada como incêndio urbano em estabelecimento comercial, além de atendimento por possível intoxicação por fumaça.

Equipes dos bombeiros foram acionadas e atuaram no combate às chamas, conseguindo controlar o incêndio antes que ele se espalhasse para áreas próximas.

Apesar do susto, não há confirmação de vítimas em estado grave até o momento.

Em publicação nas redes sociais, o Burger Box afirmou que o fogo foi contido rapidamente e que os danos não foram considerados críticos.

A empresa também agradeceu a atuação dos bombeiros e pediu apoio da comunidade.

As causas do incêndio ainda devem ser investigadas.

Bombeiros são acionados para conter incêndio na Burger Box, em Anápolis

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais/ @burguerboxdelivery)

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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