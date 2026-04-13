Jovens ficam presos em caverna por mais de 8 horas durante trilha em Goiás

Falha em equipamento impediu retorno à superfície e dupla passou esperando até chegada do socorro

Pedro Ribeiro - 13 de abril de 2026

Problema em equipamento impediu retorno pelo mesmo caminho. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais/ @geologando__)

Um passeio turístico na Serra da Portaria, em Paraúna, transformou-se em um teste de paciência e resistência para dois amigos no último domingo (12).

O geólogo Vinícius Silva e o médico veterinário Victor Souza Mendes ficaram presos em uma caverna por mais de oito horas após uma falha técnica no equipamento de rapel utilizado na exploração.

O grupo era formado por quatro pessoas, mas apenas a dupla decidiu descer na gruta, enquanto os outros permaneceram do lado de fora.

Durante a tentativa de retorno, eles perceberam que o equipamento de subida estava danificado, o que impediu a saída pelo mesmo caminho.

Sem sinal de internet ou qualquer tipo de comunicação dentro da caverna e diante de um despenhadeiro interno que inviabilizava outras rotas, os dois ficaram isolados e precisaram aguardar por socorro.

Mesmo diante da situação delicada, Vinícius e Victor mantiveram a calma.

Segundo relato, a experiência prévia em trilhas e atividades em ambiente natural foi fundamental para evitar o desespero durante as horas de espera.

Durante o período dentro da caverna, eles chegaram a se alimentar e gravaram vídeos relatando a situação.

Em uma das gravações, Victor comenta a dificuldade enfrentada. “Já não damos conta de subir e lá também não tem saída”, afirmou.

Do lado de fora, a demora chamou atenção e o pai de Victor acabou acionando o Corpo de Bombeiros após perceber que algo estava errado.

Equipes dos bombeiros, com apoio de um guia local, realizaram o resgate no início da noite, por volta das 19h.

Apesar do susto e das horas de espera, os dois foram retirados em segurança e não sofreram ferimentos.

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